Оккупанты пытались наступать в направлении Славянска, Краматорска и Авдеевки, но вынуждены были отступить, - Генштаб ВСУ
На Донетчине украинские военные в течение субботы, 27 августа 2022 года, успешно отражали попытки штурма со стороны россиян, имевшие место на трех соседних направлениях
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ вечером 27 августа, в facebook.
"На Славянском направлении противник огнем ствольной артиллерии и РСЗО пытался разрушить объекты гражданской инфраструктуры возле Норцовки, Ридного, Дмитровки, Мазановки, Курульки, Петровского и Черкасского. Совершил попытку наступления в направлении Бражковки, успеха не имел, понес потери и отошел", - говорится в сообщении.
Также известно, что на Краматорском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы Спорного, Сиверска и Татьяновки. Была задействована авиация неподалеку от Ивано-Дарьевки, однако после наступления в направлении Григоровки, оккупанты успеха не имели, отошли.
На Авдеевском направлении враг огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии пытался разрушить важные объекты инфраструктуры в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Торецкого, Красногоровки и Новобахмутовки. Нанес авиаудары возле Марьинки и Невельского. После этого наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имел, отошел.
- По состоянию на утро 27 августа ВСУ отразили наступление врага на Харьковском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- Также стало известно, что с 24 февраля по 27 августа россияне потеряли в Украине 46 тыс. военных убитыми, 1 939 танков, 234 самолета и 202 вертолета.
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