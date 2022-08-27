Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ вечером 27 августа, в facebook.

"На Славянском направлении противник огнем ствольной артиллерии и РСЗО пытался разрушить объекты гражданской инфраструктуры возле Норцовки, Ридного, Дмитровки, Мазановки, Курульки, Петровского и Черкасского. Совершил попытку наступления в направлении Бражковки, успеха не имел, понес потери и отошел", - говорится в сообщении.

Также известно, что на Краматорском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы Спорного, Сиверска и Татьяновки. Была задействована авиация неподалеку от Ивано-Дарьевки, однако после наступления в направлении Григоровки, оккупанты успеха не имели, отошли.

На Авдеевском направлении враг огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии пытался разрушить важные объекты инфраструктуры в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Торецкого, Красногоровки и Новобахмутовки. Нанес авиаудары возле Марьинки и Невельского. После этого наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имел, отошел.

По состоянию на утро 27 августа ВСУ отразили наступление врага на Харьковском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Также стало известно, что с 24 февраля по 27 августа россияне потеряли в Украине 46 тыс. военных убитыми, 1 939 танков, 234 самолета и 202 вертолета.

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