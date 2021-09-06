Оккупанты пытали задержанного заместителя председателя Меджлиса Джелялова, - ОГПУ

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

3-4 сентября оккупационными "органами" в Крыму были проведены очередные незаконные обыски и задержания граждан Украины.

Прокуратура АР Крым и города Севастополя начала уголовные производства по фактам нарушения неприкосновенности жилища и нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия в течение двух суток ни адвокатам, ни членам семей задержанных не сообщили об их местонахождении. Кроме того, Джелялова пытали.

Нелегальные заключения лиц, применение к ним пыток и бесчеловечного обращения признаются военными преступлениями.

4 сентября под зданием оккупационного ФСБ РФ в г. Симферополе были задержаны еще 42 жителя Крыма, которые пытались узнать информацию о задержанных



Активистов обвиняют в невыполнении требований полиции и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации.



Сведения по факту незаконного лишения свободы оккупационными "правоохранителями" также внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Напомним, в субботу, 4 сентября 2021 года, в жилище первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в селе Первомайское, Симферопольского района, российские силовики провели обыски.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новые репрессии российской оккупационной власти против крымских татар местью за "Крымскую платформу" .

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что схваченному в оккупированном Крыму его заместителю Нариману Джелялову грозит до 15 лет заключения .