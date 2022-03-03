Оккупанты публикуют в мессенджерах списки якобы членов ДРГ и выдают украинских правоохранителей за диверсантов, - СБУ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.



"В мессенджерах "разгоняют" списки с персональными данными и фото якобы членов ДРГ, которые работают против Украины. Однако эти перечни формируют сами оккупанты! И используют для них данные украинских правоохранителей, таким образом выдавая их за диверсантов", - говорится в сообщении.



В СБУ заявили, что это тактика российских захватчиков, цель которой – "создать хаос и дезориентировать защитников Украины, настроить их друг против друга".



"Вместо распространения фейковых списков, сообщайте о реальных диверсантах на официальный чат-бот, в тероборону ВСУ или в полицию", - отметили спецслужбы.



Адрес чат-бота - t.me/stop_russian_war_bot

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