Оккупанты проводят воздушную разведку на Сумщине, есть угроза ракетных ударов, – Живицкий

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"В целях уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково", – говорится в сообщении.

Несмотря на отсутствие вражеских войск в регионе, есть угроза ракетно-авиационных ударов. Живицкий добавил, что также не исключается провокаций на украинско-российской границе для обвинения сил обороны Украины.

Заметим, в пятницу, 22 апреля, было возобновлено железнодорожное сообщение между Сумами и Киевом. Кроме этого, в Сумской области возобновлено движение поездов еще по 11 маршрутам.

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