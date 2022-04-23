Оккупанты проводят воздушную разведку на Сумщине, есть угроза ракетных ударов, – Живицкий
В Сумской области вражеские силы проводят воздушную разведку. В области сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"В целях уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково", – говорится в сообщении.
Несмотря на отсутствие вражеских войск в регионе, есть угроза ракетно-авиационных ударов. Живицкий добавил, что также не исключается провокаций на украинско-российской границе для обвинения сил обороны Украины.
- Заметим, в пятницу, 22 апреля, было возобновлено железнодорожное сообщение между Сумами и Киевом. Кроме этого, в Сумской области возобновлено движение поездов еще по 11 маршрутам.
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