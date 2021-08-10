Предупредить втягивание в вооруженный конфликт: Денисова обратилась к ЮНИСЕФ из-за милитаризации детей оккупантами в ОРДЛО
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе Представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине с просьбой способствовать соблюдению прав детей, проживающих на неподконтрольной украинской власти территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), и предотвращению втягивания детей в вооруженный конфликт
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводится системная политика милитаризации детей. Оккупационные администрации перепрофилируют учебные заведения среднего образования в кадетские корпуса военного и казацкого типа, внедряя компонент, основанный на принципах пропаганды идеологии, направленной на формирование устойчивого негативного отношения к Украине, а также навязывание определенных принципов вероисповедания ", - сообщает Денисова.
По ее словам, на оккупированной части Луганской области на сегодня функционируют 33 кадетских класса, где усиленно изучаются предметы военной подготовки и русского православия, а ученики обязаны носить военно-кадетскую форму.
"Действия оккупационной администрации нарушают права детей, закрепленные в статье 8 Конвенции ООН о правах ребенка, предусматривающей сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, и не допускается противозаконное вмешательство, а также в статье 29 Конвенции, согласно которой образование ребенка должно быть направлено на подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости ", - отметила Денисова.
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