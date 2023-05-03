Оккупанты проводят рейды на Херсонщине, пугают местных депортацией и конфискацией имущества за отказ от паспортов РФ, - Генштаб
Захватчики вместе с ФСБшниками пытаются ускорить процесс российской паспортизации, через что проводят демонстративные рейдовые мероприятия, запугивающие местное население возможной депортацией и отчуждением имущества
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 3 мая.
Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. Чтобы ускорить этот процесс, захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, которые имеют целью запугать местное население возможной депортацией и отчуждением имущества, говорят в Генштабе.
Отмечается, что содержание мер состоит в том, что в населенный пункт прибывает колонна пустых автобусов в сопровождении представителей ФСБ, которые, ссылаясь на недавно подписанный президентом РФ указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят людям радикальное условие: или отказ от украинского паспорта в пользу российского или немедленного выселения с конфискацией имущества.
Враг сосредоточен на 4 направлениях, совершил более 30 атак
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - совершил там более 30 атак.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, украинские защитники удерживают оборону.
Россия нанесла 3 ракетных, 39 авиаударов и осуществила 63 обстрела из РСЗО по Украине в течение суток
Сегодня ночью, 3 мая, российские террористы в очередной раз атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed-136/131. Информация о последствиях этой атаки уточняется.
За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 39 авиационных ударов и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения врагом ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Ситуация по направлениям
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Гасичевка, Елино, Блешня, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка и Муравьи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Уралово, Середина-Буда, Кучеровка, Ровно, Ворожба, Волфино, Николаевка, Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Волчанск и Потихоново Харьковской области.
На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил, активно задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Лиман Первый, Купянск, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы.
Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут.
Кроме того, российские армейцы безуспешно атаковали в направлении Ивановского и Предтечиного.
От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григорьевка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Предтечино, Дилиевка и Южное Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имел.
Обстрелял также Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Карловку и Нетайлово.
На Марьинском направлении отражены атаки врага в районе Марьинки.
Обстрелы потерпели Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении за прошедшие сутки российские военные наступательных действий не проводили. Обстреляли Новоукраинку и Пречистовку Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.
Совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новоселка Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Львове, Ивановка, Никольское, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.
ВСУ поразили пункт управления, 4 склада боеприпасов и места скопления россиян
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 1 средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.
- В Чаплинке Херсонской области кафиры обустроили застенку, в которой сейчас содержатся около 10 гражданских лиц, среди них есть и несовершеннолетние.
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