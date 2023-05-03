Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Оккупанты проводят рейды на Херсонщине, пугают местных депортацией и конфискацией имущества за отказ от паспортов РФ, - Генштаб

Оккупанты проводят рейды на Херсонщине, пугают местных депортацией и конфискацией имущества за отказ от паспортов РФ, - Генштаб

3 мая, 2023 среда
07:15
Война с Россией

Захватчики вместе с ФСБшниками пытаются ускорить процесс российской паспортизации, через что проводят демонстративные рейдовые мероприятия, запугивающие местное население возможной депортацией и отчуждением имущества

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 3 мая.

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. Чтобы ускорить этот процесс, захватчики проводят демонстративные рейдовые мероприятия, которые имеют целью запугать местное население возможной депортацией и отчуждением имущества, говорят в Генштабе.

Отмечается, что содержание мер состоит в том, что в населенный пункт прибывает колонна пустых автобусов в сопровождении представителей ФСБ, которые, ссылаясь на недавно подписанный президентом РФ указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят людям радикальное условие: или отказ от украинского паспорта в пользу российского или немедленного выселения с конфискацией имущества.

Враг сосредоточен на 4 направлениях, совершил более 30 атак

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - совершил там более 30 атак.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, украинские защитники удерживают оборону.

Россия нанесла 3 ракетных, 39 авиаударов и осуществила 63 обстрела из РСЗО по Украине в течение суток

Сегодня ночью, 3 мая, российские террористы в очередной раз атаковали Украину ударными дронами-камикадзе Shahed-136/131. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 39 авиационных ударов и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения врагом ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Гасичевка, Елино, Блешня, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка и Муравьи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Уралово, Середина-Буда, Кучеровка, Ровно, Ворожба, Волфино, Николаевка, Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Ольховка, Гатище, Волчанск и Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил, активно задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Лиман Первый, Купянск, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы.

Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут.

Кроме того, российские армейцы безуспешно атаковали в направлении Ивановского и Предтечиного.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григорьевка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Предтечино, Дилиевка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имел.

Обстрелял также Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Карловку и Нетайлово.

На Марьинском направлении отражены атаки врага в районе Марьинки.

Обстрелы потерпели Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки российские военные наступательных действий не проводили. Обстреляли Новоукраинку и Пречистовку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новоселка Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Львове, Ивановка, Никольское, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

ВСУ поразили пункт управления, 4 склада боеприпасов и места скопления россиян

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 1 средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.

  • В Чаплинке Херсонской области кафиры обустроили застенку, в которой сейчас содержатся около 10 гражданских лиц, среди них есть и несовершеннолетние.
Россия
Луганщина
Сумщина
Херсон
военные силы Украины
ФСБ
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
оккупированные территории
Марьинка
Авдеевка
Красногоровка
Запорожская область
Бахмут
Макеевка
Никополь
Читайте также:
Верховна Рада
2 мая, 2023 вторник
Резников, Залужный и Малыш просят ВР отложить рассмотрение вопроса о возвращении 30 тыс. грн военным
1 мая, 2023 понедельник
"С нетерпением ждем выступления Украины": ЛГБТ-супруги бойцов ВСУ рассказали, как их вдохновляет Евровидение
збиті ракети
2 мая, 2023 вторник
Аналитики ISW назвали главную цель информсообщений РФ о последних ракетных ударах по Украине
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 37.99
  • EUR
    Покупка 40.86
    Продажа 41.73
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
3 мая
09:24
РФ изменила цели во время массированных ракетных ударов по Украине, - разведка Британии
09:07
Враг в минувшие сутки попал 485 снарядами по жилым кварталам Херсонщины, есть погибшие и раненые
09:01
Американского боксера Уайлдера арестовали в Лос-Анджелесе с оружием и наркотиками, - TMZ
08:53
За сутки Россия потеряла в Украине 520 военных, 28 дронов и 2 системы ПВО
08:39
Америка отправит в Южную Корею атомную субмарину с баллистическими ракетами
08:34
Forbes назвал имена 10 самых богатых спортсменов мира
08:16
Обновлено
Россия атаковала Украину ночью: ВСУ сбили 21 из 26 "шахедов". В Днепре и на Николаевщине повреждены здания
08:01
OPINION
Западу выгоднее закончить войну здесь и сейчас
07:59
Недалеко от Керченского пролива: в Краснодарском крае РФ вспыхнул резервуар с нефтепродуктами
06:52
США одобрили продажу противокорабельных ракетных систем Латвии на $110 млн
06:31
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 24-го тура
05:59
Кремль
Кремль раздал пропагандистам методики об освещении предстоящего контрнаступления ВСУ, - ISW
05:38
США готовы к диалогу с Китаем и стремятся наладить более эффективные каналы связи, - посол
05:25
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 мая
04:04
Сергей Шкарлет
Экс-министр образования Шкарлетт сообщил о новом месте работы
03:23
ПСЖ принял судьбоносное решение по поводу будущего Месси
02:31
Украинские морпехи ликвидировали за день 9 россиян
02:14
Блохина наградили орденом "Легенда украинского футбола"
02:00
Джо Байден
США усиливают границу с Мексикой и отправляют туда 1500 военных
01:22
В Польше начались масштабные военные учения Anakonda-23
01:08
"Реал" сенсационно проиграл "Сосьедаду" в Ла Лиге и приблизил "Барселону" к чемпионству
00:45
Резников "обкатал" БМП Bradley, уже прибывшие в Украину
00:20
"Арсенал" Зинченка победил "Челси" Мудрика в украинском дерби в АПЛ
00:17
Впервые будет содержать авиаракета Hydra 70: США объявят о пакете военной помощи Украине на $300 млн, – СМИ
2023, вторник
2 мая
23:54
Польша упразднила запрет на импорт агропродукции из Украины после решения Еврокомиссии
23:32
В ЕС подготовили план производства 1 млн снарядов для Украины и собственных запасов
23:22
Глава ПЦУ Эпифаний о вероятном объединении с УПЦ МП: "В этом нет никакого смысла"
22:53
Авиакомпания Air Moldova остановила работу: пытается избежать банкротства путем реструктуризации
22:23
Россияне обстреляли из артиллерии поселок на Херсонщине: погиб 66-летний мужчина
22:15
Украинка победила в конкурсе на лучший дизайн неофициального логотипа коронации Чарльза ІІІ
21:58
OPINION
Умер Павел Смоленский
21:56
Блинкен: Успешное контрнаступление Украины – это самый быстрый способ перейти к переговорам
21:49
Обзор
США считают потери россиян за последние месяцы, россияне боятся украинских атак, а Украина не откажется от защиты Бахмута. Мировые СМИ об Украине 2 мая
21:25
На Брянщине из-за подрыва железнодорожного пути сошли с рельсов локомотив и 20 вагонов грузового поезда
21:22
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:54
Дюна
Вышел тизер второй части фильма "Дюна"
20:50
Умер польский журналист и писатель Павел Смоленський
20:44
Чарльз ІІІ не пригласил на коронацию представителей РФ, Беларуси и еще нескольких стран.
20:37
Зеленский анонсировал большой санкционный пакет и важные международные мероприятия в мае
20:30
Эксклюзив
Сырский загнал россиян в патовую ситуацию, - военный эксперт Свитан
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV