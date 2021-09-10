Оккупанты проводят "репетиции" российских выборов в Госдуму в ОРДЛО
Командование РФ проводит на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей "репетиции" российских выборов в Госдуму
Об этом передает Украинская разведка.
"Командование российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях активно готовит подчиненных " шахтеров и комбайнеров " к участию в выборах в Государственную Думу РФ, которые состоятся 19 сентября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учитывая "уровень дисциплины" и "ответственности" подчиненных "бойцов" и опасаясь "нежелательных эксцессов", российские оккупанты проводят "учебно-тренировочные" выборы.
"Суть этого " ноу-хау " заключается в принуждении местных воинов зарегистрироваться на выборы, заполнив соответствующие электронные заявки, и тренировке по прибытию на избирательные участки для " свободного волеизъявления ". С целью организации вышеупомянутого процесса в оккупационных войсках проведен комплекс служебных совещаний и налажен жесткий контроль за подготовкой к "волеизъявлению", - говорится в сообщении.
- Напомним, выборы депутатов Государственной Думы федерального собрания РФ VIII созыва должны состояться 19 сентября 2021 года.
- Жителей ОРДЛО, которые имеют российские паспорта, повезут спецрейсами в Ростовскую область голосовать на выборах в Госдуму РФ.
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