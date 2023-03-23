Оккупанты проводят принудительную депортацию жителей пригорода Бахмута, – Центр нацсопротивления
Российские оккупанты проводят принудительную депортацию жителей пригорода Бахмута Донецкой области. При этом людей проводят через фильтрационные лагеря
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Вагнеровцы начали депортацию жителей пригорода Бахмута. Боевики принудительно вывозят местных жителей в захваченные районы Луганщины, где они проходят фильтрацию. После этого их депортируют в Пермь и в другие отдаленные районы РФ", - говорится в сообщении.
- Ранее эксперт Defense Express Иван Киричевски отмечал , что ВСУ уничтожили под Бахмутом такое количество россиян, которого хватило бы для повторной наступательной операции на Киев. Это около 50 тысяч человек и 200 танков.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38
Покупка 38Продажа 38.77
-
EUR
Покупка 40.55Продажа 41.45
- Актуальное
- Важное