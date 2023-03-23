Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Вагнеровцы начали депортацию жителей пригорода Бахмута. Боевики принудительно вывозят местных жителей в захваченные районы Луганщины, где они проходят фильтрацию. После этого их депортируют в Пермь и в другие отдаленные районы РФ", - говорится в сообщении.