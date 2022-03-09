Оккупанты проводят мобилизацию в Крыму и РФ, распространяют пропаганду и переодеваются в гражданскую одежду, а украинские военные дают им отпор, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Украинские войска продолжают оборону в пределах определенных операционных зон.



На Северном и Северо-Западном направлениях продолжаются боевые действия в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, ВСУ оберегают Чернигов.



Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и удерживает определенные рубежи.



На Южном направлении ВСУ осуществляют прикрытие границ Украины и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.



В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.



Воздушные Силы ВСУ отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.



По информации Генштаба, из-за многочисленных потерь личного состава враг продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебного собрания во временно купированном Крыму, Краснодарском крае и ОРДЛО, активизировал набор добровольцев для войны против Украины. Кроме того, в РФ отчисляют юношей призывного возраста из вузов для пополнения резерва армии оккупантов.



Также россияне не исключают возможность использовать 800 военных непризнанной приднестровско-молдавской республики, однако их морально-психологическое состояние низкое.



В Бердянске враг распространяет пропаганду дискредитации руководства Украины.



В Черниговской области россияне нарушают нормы Международного гуманитарного права и прячут оружие и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов, используют медучреждения для лечения своих раненых, выводят из строя сотовую связь.



В Херсонской области оккупанты переоделись в гражданскую одежду и выдвинулись в Николаев.



В Генштабе ВСУ отмечают, что из-за больших потерь в технике и живой силе среди российских военных распространяется паника.



"Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление", - призвали в ведомстве.

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