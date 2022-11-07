Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Российские оккупационные войска продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданского населения. В населенном пункте Каховка Херсонской области продолжаются поиски диверсионных групп и корректировщиков огня. Задержанных вывозят в Горностаевку и под пытками выбивают показания", - говорится в сообщении.

Аналогичные мероприятия проходят в населенных пунктах Луганской области Боровское и Щедрищево: массовые обыски, изъятие мобильных телефонов, похищение вывозимых в неизвестном направлении людей.

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