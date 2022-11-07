Оккупанты проводят массовые обыски в гражданских Луганщины и Херсонщины, у задержанных под пытками выбивают показания, - Генштаб
В Каховке захватчики ищут диверсионные группы и корректировщики огня, а в Боровском и Щедрищеве проводят массовые обыски. Похищенных людей увозят в неизвестном направлении
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Российские оккупационные войска продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданского населения. В населенном пункте Каховка Херсонской области продолжаются поиски диверсионных групп и корректировщиков огня. Задержанных вывозят в Горностаевку и под пытками выбивают показания", - говорится в сообщении.
Аналогичные мероприятия проходят в населенных пунктах Луганской области Боровское и Щедрищево: массовые обыски, изъятие мобильных телефонов, похищение вывозимых в неизвестном направлении людей.
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