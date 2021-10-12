Оккупанты провели учения с боевыми стрельбами, - миссия ОБСЕ
Российско-оккупационные войска провели учения на территории ОРДЛО
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ .
С вечера 8 по вечер 10 октября ОБСЕ зафиксировала 270 нарушений прекращения вогню.У Донецкой области, где наблюдатели зафиксировали 150 нарушений, в том числе 35 взрывов.
Большинство нарушений произошли в районе оккупированного Петровского. Там миссия фиксировала взрывы. В ОБСЕ отметили 33 выстрела из стрелкового оружия, которые скорее всего связаны с учениями оккупантов.
"По оценке, учения с боевой стрельбой, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) о запрете проведения учений с боевой стрельбой в зоне безопасности", - говорится в сообщении.
В Луганской области ОБСЕ зафиксировали 120 нарушений режима прекращения огня, в том числе 49 взрывов.
"Все эти нарушения произошли в пределах и вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое", - говорится в сообщении.
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