Оккупанты провели учения с боевыми стрельбами, - миссия ОБСЕ

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ .

С вечера 8 по вечер 10 октября ОБСЕ зафиксировала 270 нарушений прекращения вогню.У Донецкой области, где наблюдатели зафиксировали 150 нарушений, в том числе 35 взрывов.

Большинство нарушений произошли в районе оккупированного Петровского. Там миссия фиксировала взрывы. В ОБСЕ отметили 33 выстрела из стрелкового оружия, которые скорее всего связаны с учениями оккупантов.

"По оценке, учения с боевой стрельбой, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) о запрете проведения учений с боевой стрельбой в зоне безопасности", - говорится в сообщении.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировали 120 нарушений режима прекращения огня, в том числе 49 взрывов.

"Все эти нарушения произошли в пределах и вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое", - говорится в сообщении.