Оккупанты провели рейд в селе недалеко от Бердянска: обыскивали дома и угрожали жителям, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне продолжают терроризировать временно захваченные регионы. В селе Азовском россияне провели "профилактические обыски" и угрожали жителям, у которых нет российских паспортов. Целью таких репрессивных мер является психологическое давление, чтобы заставить местных получить вражескую макулатуру. К сожалению, во время таких проверок в подвал забирают - подозреваемых в нелояльности жителей - только за отказ получать паспорт", - рассказали в ЦНС.