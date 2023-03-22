Оккупанты провели рейд в селе недалеко от Бердянска: обыскивали дома и угрожали жителям, - ЦНС
В Запорожской области российские оккупанты совершили рейд в селе Азовском, недалеко от Бердянска
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Россияне продолжают терроризировать временно захваченные регионы. В селе Азовском россияне провели "профилактические обыски" и угрожали жителям, у которых нет российских паспортов. Целью таких репрессивных мер является психологическое давление, чтобы заставить местных получить вражескую макулатуру. К сожалению, во время таких проверок в подвал забирают - подозреваемых в нелояльности жителей - только за отказ получать паспорт", - рассказали в ЦНС.
- 21 марта сообщалось, что оккупанты планируют на законодательном уровне обязать жителей ТОТ писать заявление об отказе от украинского гражданства.
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