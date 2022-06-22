Оккупанты провели несколько успешных наступлений вблизи Северодонецка и могут угрожать Лисичанску в ближайшие дни, - ISW
После успешных наступлений близ Северодонецка 21 июня российские войска могут, избегая сложного противостояния через реку Северский Донец, угрожать Лисичанску
Об этом передает Институт изучения войны (ISW) по состоянию на 21 июня.
"Российские войска 21 июня провели несколько успешных наступлений в населенных пунктах юго-восточнее Северодонецка и, возможно, смогут угрожать Лисичанску в ближайшие дни, избегая сложного противостояния через реку Северский Донец", - говорится в сообщении.
Оккупанты продолжили штурм населенных пунктов вдоль трассы Т1302 Лисичанск - Бахмут, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи (ГЛОК).
Эксперты отмечают, что российские операции на оси Изюм - Славянск все больше останавливаются, поскольку силы РФ придают приоритет операциям вокруг Северодонецка.
"Чистки" высших офицеров РФ за провал в войне в Украине
В Институте также отмечают, что кремль, вероятно, находится в процессе радикальной перестройки командной структуры российского вторжения в Украину. Это указывает на возможную "чистку" высших офицеров, обвиняемых в неудачах на территории Украины.
В частности, несколько российских СМИ подтвердили, что нынешний начальник штаба центрального военного округа генерал-полковник Михаил Теплинский сменит командующего воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Андрея Сердюкова. По информации украинских источников, кремль уволил Сердюкова за плохую работу во время вторжения и значительные потери среди десантников.
Несколько источников также сообщали о противоречивых заявлениях о замене нынешнего командующего южного военного округа и главного командующего российским вторжением в Украину генерала Александра Дворникова:
- Российский офицер запаса Олег Марзоев 21 июня заявил, что военные вскоре назначат командующего воздушно-космическими силами России генерала армии Сергея Суровикина на должность командующего южным военным округом, фактически заменив Дворникова.
- В то же время в Bellingcat 17 июня рассказали, что президент России Владимир Путин планирует заменить Дворникова в должности командующего вторжением в Украину из-за чрезмерного употребления алкоголя и недоверия со стороны российских военных.
- Также в CIT 19 июня сообщили, что кремлевский диктатор заменил Дворникова начальником военно-политического управления вооруженных сил России генерал-полковником Геннадием Жидко.
- На неофициальной странице воздушно-десантных войск России в соцсетях говорится, что Дворников получил повышение и что его должность займет Сердюков. Однако эта информация вряд ли правдива, ведь прокремлевские источники объявили об отставке Сердюкова.
Поэтому, предполагают экспреты, в должности командующего южным военным округом Суровикин действительно заменил Дворникова, который, вероятно, был вынужден уйти в отставку. В то же время Жидко был назначен командующим российскими операциями в Украине.Он сейчас руководит органом министерства обороны России, ответственным за поддержание морального и идеологического контроля среди российских военных.
Также главное из отчета ISW
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Российские войска, вероятно, отразили восточный берег реки Ингулец из украинского плацдарма у границы Херсонской и Николаевской области.
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Украинские войска нанесли удары по позициям России на острове Змеиный в Черном море, что, вероятно, уничтожило российские укрепления и оборудование на острове, но ISW не может подтвердить конкурирующие утверждения Украины и России по результатам атаки.
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Российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с проблемами вербовки местных сотрудников и, вероятно, возлагаются на российский правительственный персонал для укрепления своего общественного контроля над оккупированными территориями.
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