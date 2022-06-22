Об этом передает Институт изучения войны (ISW) по состоянию на 21 июня.

"Российские войска 21 июня провели несколько успешных наступлений в населенных пунктах юго-восточнее Северодонецка и, возможно, смогут угрожать Лисичанску в ближайшие дни, избегая сложного противостояния через реку Северский Донец", - говорится в сообщении.

Оккупанты продолжили штурм населенных пунктов вдоль трассы Т1302 Лисичанск - Бахмут, чтобы перекрыть украинские наземные линии связи (ГЛОК).

Эксперты отмечают, что российские операции на оси Изюм - Славянск все больше останавливаются, поскольку силы РФ придают приоритет операциям вокруг Северодонецка.

"Чистки" высших офицеров РФ за провал в войне в Украине

В Институте также отмечают, что кремль, вероятно, находится в процессе радикальной перестройки командной структуры российского вторжения в Украину. Это указывает на возможную "чистку" высших офицеров, обвиняемых в неудачах на территории Украины.

В частности, несколько российских СМИ подтвердили, что нынешний начальник штаба центрального военного округа генерал-полковник Михаил Теплинский сменит командующего воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Андрея Сердюкова. По информации украинских источников, кремль уволил Сердюкова за плохую работу во время вторжения и значительные потери среди десантников.

Несколько источников также сообщали о противоречивых заявлениях о замене нынешнего командующего южного военного округа и главного командующего российским вторжением в Украину генерала Александра Дворникова:

Российский офицер запаса Олег Марзоев 21 июня заявил, что военные вскоре назначат командующего воздушно-космическими силами России генерала армии Сергея Суровикина на должность командующего южным военным округом, фактически заменив Дворникова.

В то же время в Bellingcat 17 июня рассказали, что президент России Владимир Путин планирует заменить Дворникова в должности командующего вторжением в Украину из-за чрезмерного употребления алкоголя и недоверия со стороны российских военных.

Также в CIT 19 июня сообщили, что кремлевский диктатор заменил Дворникова начальником военно-политического управления вооруженных сил России генерал-полковником Геннадием Жидко.

На неофициальной странице воздушно-десантных войск России в соцсетях говорится, что Дворников получил повышение и что его должность займет Сердюков. Однако эта информация вряд ли правдива, ведь прокремлевские источники объявили об отставке Сердюкова.

Поэтому, предполагают экспреты, в должности командующего южным военным округом Суровикин действительно заменил Дворникова, который, вероятно, был вынужден уйти в отставку. В то же время Жидко был назначен командующим российскими операциями в Украине.Он сейчас руководит органом министерства обороны России, ответственным за поддержание морального и идеологического контроля среди российских военных.

Также главное из отчета ISW

Российские войска, вероятно, отразили восточный берег реки Ингулец из украинского плацдарма у границы Херсонской и Николаевской области.

Украинские войска нанесли удары по позициям России на острове Змеиный в Черном море, что, вероятно, уничтожило российские укрепления и оборудование на острове, но ISW не может подтвердить конкурирующие утверждения Украины и России по результатам атаки.

Российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с проблемами вербовки местных сотрудников и, вероятно, возлагаются на российский правительственный персонал для укрепления своего общественного контроля над оккупированными территориями.

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