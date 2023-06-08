Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, люди на временно оккупированных территориях все больше не доверяют россиянам. Чтобы выявить проукраински настроенных жителей, оккупанты решили провести карательные рейды.

"На прошлой неделе н. п. Кирилловка временно оккупированной территории Запорожской области на протяжении нескольких дней был оцеплен российскими войсками, в течение которых проводилась тотальная фильтрация местного населения, обыски на объектах местной инфраструктуры и жилищ граждан", - написала Маляр.

По ее словам, особо тщательной проверке подлежали граждане, по которым россияне получили доносы относительно их проукраинских взглядов.

"В большинстве случаев таких людей оккупанты сразу задерживали и вывозили для проведения допросов. Часть из них после допросов в места постоянного проживания не вернулась, их судьба пока неизвестна", - рассказала чиновница.