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Оккупанты провели фильтрационные мероприятия в Кирилловке: часть гражданских после допроса не вернулась домой

8 июня, 2023 четверг
14:20
Война с Россией

Россияне провели фильтрационные мероприятия во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области, чтобы обнаружить проукраински настроенных людей. Некоторые из них были задержаны

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, люди на временно оккупированных территориях все больше не доверяют россиянам. Чтобы выявить проукраински настроенных жителей, оккупанты решили провести карательные рейды.

"На прошлой неделе н. п. Кирилловка временно оккупированной территории Запорожской области на протяжении нескольких дней был оцеплен российскими войсками, в течение которых проводилась тотальная фильтрация местного населения, обыски на объектах местной инфраструктуры и жилищ граждан", - написала Маляр.

По ее словам, особо тщательной проверке подлежали граждане, по которым россияне получили доносы относительно их проукраинских взглядов.

"В большинстве случаев таких людей оккупанты сразу задерживали и вывозили для проведения допросов. Часть из них после допросов в места постоянного проживания не вернулась, их судьба пока неизвестна", - рассказала чиновница.

  • 9 апреля Генштаб ВСУ сообщал , что во временно оккупированном Старобельске на Луганщине россияне организуют обыски домов граждан, подозреваемых в поддержке Украины, после чего вывозят их в неизвестном направлении без дальнейшего возвращения.
Новости
Украина
оккупированные территории
Анна Маляр
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