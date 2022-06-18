Оккупанты просят помощника Путина установить памятник Екатерине II в Херсоне
Россияне планируют установить в оккупированном Херсоне памятник императрице Екатерине II
Об этом говорится в обращении псевдоглава Херсонщины Владимира Сальдо к помощнику главы администрации президента РФ Владимиру Мединскому.
"Руководство "военно-гражданской администрации Херсонской области" по увековечиванию памяти основательницы города Екатерины II обращается за помощью и поддержкой в создании памятника великой императрице в Херсоне", - говорится в тексте.
Сальдо ссылается на якобы "инициативу жителей Херсона".
Памятник русской императрице Екатерине II есть в Одессе.
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