Оккупанты просят помощника Путина установить памятник Екатерине II в Херсоне

Об этом говорится в обращении псевдоглава Херсонщины Владимира Сальдо к помощнику главы администрации президента РФ Владимиру Мединскому.

"Руководство "военно-гражданской администрации Херсонской области" по увековечиванию памяти основательницы города Екатерины II обращается за помощью и поддержкой в создании памятника великой императрице в Херсоне", - говорится в тексте.

Сальдо ссылается на якобы "инициативу жителей Херсона".

Памятник русской императрице Екатерине II есть в Одессе.