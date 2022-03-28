Оккупанты проникли в Офис Представительства Президента в Херсоне, возможны провокации
Российские военные проникли в офис Представительства Президента в Херсоне, возможны провокации
Об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.
По предварительной информации, оккупантами было совершено неправомерное проникновение в офис представительства президента в Херсоне.
"Сломали двери, сняли государственный флаг и, вероятно, вынесли технику и документы, которые оставались в помещении Представительства. Соответствующие факты проверяются компетентными органами. Вместе с тем, не исключаем провокаций и призываем граждан быть осторожными и пока воздержаться от посещения офиса", - говорится в официальном обращении.
Кроме того, сообщается, что офис Представительства в Херсоне временно прекращает работу в связи с боевыми действиями.
Сотрудники Представительства продолжают работать дистанционно и на подконтрольной правительству Украины территории.
Оккупантам, совершившим неправомерное проникновение в офис, рекомендуют прекратить противоправные действия и добровольно сдаться Вооруженным Силам Украины.
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