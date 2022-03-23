Оккупанты проиграли Харьков, им остаются только удары с дальних расстояний, - глава ОВА
Харьков за сутки 22 марта пережил 32 обстрела, больше всего пострадала Северная Салтовка
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
"Оккупанты войну за Харьков проиграли, поэтому единственное, что им остается - это наносить удары с дальних расстояний. За сутки таких было 32. Штаб обороны отметил повышенную активность противника в применении РСЗО - 280 раз и танковых ударов - 9 раз", - написал Синегубов .
"ВСУ держат под контролем перемещение вооруженных сил оккупантов, в направлении Изюма они пытаются сконцентрировать свои силы", – отметил глава Харьковской ОВА.
ВСУ не допускают продвижение врага. Поэтому россияне терпят постыдные поражения. Так, во время последних атак противник потерял около 400 человек личного состава, а потери в технике измеряются десятками единиц.
Синегубов добавил, что медицинские учреждения в Харькове работают полноценно. Областная детская больница была эвакуирована в другое место, но, несмотря на это, работает в штатном режиме.
Напомним, россияне обстреляли жилые дома и детсад в Лозовой, Харьковской области.
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