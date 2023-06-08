Оккупанты прогнозируют потерю части урожая риса в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС
Возможное обмеление Северо-Крымского канала в результате подрыва Каховской ГЭС может привести к гибели урожая риса в Крыму на общей площади 3,2 тыс. га
Об этом заявил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов, передают РосСМИ.
Он пообещал компенсировать аграриям.
"Уровень воды не падает, пока не идет, но ожидаем, что канал обмелеет со временем. Мы принимаем меры, чтобы уход воды уменьшить. В данном случае Крыму ничего не угрожает с точки зрения обеспечения водой. Единственное, у нас под удар попадает рисовое хозяйство ", - сказал Аксенов.
Так называемый глава временно оккупированного Крыма уточнил, что для остальных сельскохозяйственных культур достаточно запасов в водохранилищах.
- 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Подробно об этом читайте по ссылке .
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