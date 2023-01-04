Оккупанты продолжают заполнять ЗАЭС своими работниками, - ЦНС
Российские захватчики продолжают свозить свой персонал на Запорожскую атомную электростанцию
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В Центре отмечают, что оккупанты планируют заменить тех, кто отказывается работать на россиян.
"В январе на должность заместителя директора ЗАЭС по вопросам физической защиты и режима планируется назначить Дмитрия Миняева - заместителя директора департамента специальной безопасности АО Концерн Росэнергоатом (дочерняя структура Росатом)", - пишет ЦНС.
- Напомним, оккупанты угрожают уволить работников ЗАЭС, которые до 1 января не подпишут договор с Росатомом.
- 23 декабря глава МАГАТЭ провел в Москве очередной раунд переговоров по демилитаризации ЗАЭС.
- 26 декабря глава Офиса президента подчеркнул, что в Украине одной из главных задач является введение санкций против Росатома.
- 27 декабря министр энергетики Украины заявил, что Россия на Запорожской АЭС планирует заменить военных на Росгвардию, выдав эту ротацию за "демилитаризацию".
- В результате повреждений от обстрелов вечером 29 декабря была отключена резервная линия питания Запорожской АЭС.
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