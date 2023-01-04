Оккупанты продолжают заполнять ЗАЭС своими работниками, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В Центре отмечают, что оккупанты планируют заменить тех, кто отказывается работать на россиян.

"В январе на должность заместителя директора ЗАЭС по вопросам физической защиты и режима планируется назначить Дмитрия Миняева - заместителя директора департамента специальной безопасности АО Концерн Росэнергоатом (дочерняя структура Росатом)", - пишет ЦНС.

Напомним, оккупанты угрожают уволить работников ЗАЭС, которые до 1 января не подпишут договор с Росатомом.

23 декабря глава МАГАТЭ провел в Москве очередной раунд переговоров по демилитаризации ЗАЭС.

26 декабря глава Офиса президента подчеркнул, что в Украине одной из главных задач является введение санкций против Росатома.

27 декабря министр энергетики Украины заявил, что Россия на Запорожской АЭС планирует заменить военных на Росгвардию, выдав эту ротацию за "демилитаризацию".

В результате повреждений от обстрелов вечером 29 декабря была отключена резервная линия питания Запорожской АЭС.

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