Оккупанты продолжают вывозить награбленное имущество из Херсонской области и запрещают свободно передвигаться жителям региона
Захватчики продолжают мародерствовать на временно оккупированных территориях Херсонщины и запрещают свободно передвигаться жителям региона
Об этом информирует Центр нацсопротивления .
Отмечают, что российская армия вывозит из сел Скадовского района награбленное из захваченных домов имущество. Они это делают с помощью колонн техники ночью. В то же время захватчики ужесточили проверки жителей Херсонщины, во время которых также изымают имущество.
Также оккупанты запретили свободно передвигаться жителям региона, не имеющим паспорта РФ. Им угрожают возбуждением уголовных дел и вывозом в Россию.
- 6 апреля стало известно, что администрация захватчиков не может найти студентов для своих псевдоуниверситетов на временно оккупированной территории Украины.
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