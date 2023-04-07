Оккупанты продолжают вывозить награбленное имущество из Херсонской области и запрещают свободно передвигаться жителям региона

Об этом информирует Центр нацсопротивления .

Отмечают, что российская армия вывозит из сел Скадовского района награбленное из захваченных домов имущество. Они это делают с помощью колонн техники ночью. В то же время захватчики ужесточили проверки жителей Херсонщины, во время которых также изымают имущество.

Также оккупанты запретили свободно передвигаться жителям региона, не имеющим паспорта РФ. Им угрожают возбуждением уголовных дел и вывозом в Россию.