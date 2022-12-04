Оккупанты продолжают террор населения на Сумщине, зафиксировано 12 прилетов

Об этом на своем телеграмм-канале сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Обстрел был подвергнут Эсманской территориальной общине Шосткинского района. Повреждена инфраструктура. Информации о пострадавших нет.

Напомним, в субботу, 3 декабря, российские террористы использовали минометы для обстрела территории Сумской области, повреждены предприятие и линии электропередач

А за день, 1 декабря, российский агрессор направил по территории Сумской области 180 снарядов и мин

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