Оккупанты продолжают террор населения на Сумщине, зафиксировано 12 прилетов
Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Украины. Так, в Сумской области за сутки зафиксировано 3 обстрела, 12 "прилетов" вражеских снарядов
Об этом на своем телеграмм-канале сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко
Обстрел был подвергнут Эсманской территориальной общине Шосткинского района. Повреждена инфраструктура. Информации о пострадавших нет.
- Напомним, в субботу, 3 декабря, российские террористы использовали минометы для обстрела территории Сумской области, повреждены предприятие и линии электропередач
- А за день, 1 декабря, российский агрессор направил по территории Сумской области 180 снарядов и мин
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