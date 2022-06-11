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Главная война с Россией Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, закрепляются в окрестностях Орехового и готовятся к наступлению на Славянск, - Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк, закрепляются в окрестностях Орехового и готовятся к наступлению на Славянск, - Генштаб ВСУ

11 июня, 2022 суббота
07:20
война с Россией

По состоянию на 06:00, 11 июня 2022 года, российские окупанты продолжают штурмовые действия в Северодонецке, закрепляются в окрестностях Орехового и готовятся к наступлению на Славянск.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в facebook .

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово. Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в городе Северодонецк.

На Бахмутском направлении оккупанты проводят перегруппировку с целью ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Для усиления группировки войск переместили в одну батальонную тактическую группу.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активно применяет авиацию и артиллерию для сковывания наших войск и препятствования переброске резервов на другие направления.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивается на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведёт штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Достигает успеха, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

На Лиманском направлении враг проводит перегруппировку войск и пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки наступления на Славянск и Сиверск.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 14 атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, три единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Противник продолжает блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

На Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны. Противник принимает меры по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны. Отмечены укрепленные блокпосты из железобетонных конструкций, расположенные вблизи мостов через Северокрымский канал.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении обороны и недопущении дальнейшего продвижения наших войск к границе.

На Сиверском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава подразделений западного военного округа на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях для предотвращения переброски наших войск на другие направления. Агрессор произвел огненное поражение артиллерией позиций наших войск в приграничных районах Сумской области.

На Волынском и Полесском направлениях к семи батальонам вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. До 18 июня продлены сроки проведения проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов на ее территории.

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Генштаб
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