Оккупанты продолжают штурм Мариуполя и задерживают мирное население в Бердянске, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную информацию по состоянию на 18:00 5 апреля
Данные сообщили на странице Генштаба Facebook.
"Противник не отказался от цели операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Пытается улучшить положение подразделений в Таврическом и Южнобужском операционных районах", - говорится в сообщении.
РФ продолжает перегруппировать войска и обстреливать объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела города Рубежное Луганской области, была повреждена цистерна с азотной кислотой.
На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии продолжает штурм Мариуполя. На временно захваченной территории Запорожской области в городе Бердянск задерживают местных жителей.
На Слобожанском направлении идет блокада оккупантами отдельного района Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты ищут проукраинских жителей и незаконно задерживают их.
В городе Изюм российские захватчики создают фейковые доказательства якобы о преступлениях Вооруженных сил Украины. С этой целью обстреливают населенный пункт и создают вид "документирования".
В городе Токмак медицинский персонал местных учреждений здравоохранения заставляют подписывать так называемые контракты с министерством здравоохранения России.
Также чтобы доукомплектовать подразделения, понесшие потери на территории Украины, проводят мероприятия скрытой мобилизации, хотят привлечь представителей военных учебных заведений. В Читинском суворовском военном училище министерства внутренних дел России был проведен письменный опрос преподавательского состава о готовности принять участие в “специальной операции” за пределами Российской Федерации. Значительная часть преподавателей отказалась от возможного привлечения к "выполнению задач" и готова к увольнению с военной службы.
- Напомним, за время полномасштабной войны с Украиной Россия потеряла около 18 500 военных, боевых бронированных машин – 1 858, 676 танков, 332 системы артиллерии, 150 самолетов, 7 судов и 4 пусковые установки ТРК.
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