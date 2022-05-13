Оккупанты продолжают разбирать руины разбомбленного драмтеатра в Мариуполе, – CNN обнародовала новые спутниковые снимки
Спасатели из "ДНР" продолжают раскопки разбомбленного драмтеатра в Мариуполе, где скрывались женщины вместе с детьми от обстрелов. По данным Украины, под завалами погибли не менее 300 мирных жителей
Об этом информируют в пятницу на сайте CNN со ссылкой на снимки опубликованные компанией Maxar Technologies.
За последние несколько недель у драмтеатра зафиксировали активность оккупантов. Враг расчищает завалы в Театральном сквере, у здания.
"29 апреля на спутниковом снимке был виден кран сбоку от здания. Тротуары с северной и южной стороны драматического театра, которые были покрыты обломками от бомбардировок, были расчищены.
На спутниковом снимке 2 мая "журавль" был за драмтеатром. Грузовики стояли спереди, но из изображения непонятно их предназначение.
Тогда на спутниковом снимке, сделанном 6 мая, в театре видна еще больше активности. Кран у большой дыры в крыше, вероятного эпицентра взрыва, который и разорвал здание.
За пределами и вокруг здания видно больше грузовиков. Некоторые грузовики припаркованы на большой табличке с надписью "дети" кириллицей, написанной перед бомбардировкой, чтобы сдерживать российские атаки", - добавляют в сообщении.
А это уже спутниковое изображение кранов и транспортных средств вблизи театра 12 мая.
- Напомним, 16 марта оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек. По словам очевидцев, в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки 16 марта погибли около 300 человек.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что россияне знали , что это гражданское укрытие.
- 17 марта в Мариуполе начали разбирать завалы после российского авиаудара по драмтеатру.
- 23 апреля советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко заявил , что российские захватчики выкапывают из-под завалов Академического областного драматического театра останки погибших там в результате бомбардировки со стороны РФ мирных жителей Мариуполя. Сотни людей находились в укрытии под театром, где погибли после прицельных ударов россиян.
- 10 мая стало известно, что работников МЧС России привезли разбирать завалы Мариупольского драмтеатра: свертки с телами вывозят тракторными лафетами.
- Эспрессо продолжает рассказывать о героях Азовстали – людях, которые собственной кровью пишут новейшую историю Украины, защищая нашу независимость в Мариуполе: Сергей "Волына" – командир морпехов, ставший голосом Азовстали.
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