Оккупанты продолжают проводить воздушную разведку в Одесской области, - ОВА

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Известно, что ночь в Одессе и области прошла спокойно, но звучали звуки сирены.



"Это говорит о том, что враг продолжает проводить воздушную разведку объектов", – добавил он.

Братчук также напомнил о морских минах, которые обнаруживают в Черном море. Эти мины Россия захватила еще в 2014 году в Севастополе.



Генерал-майор СБУ Виктор Ягун считает, что российские кафиры не смогут захватить город Одесса с моря без поддержки с суши.

Ранее писали, что журналистка из города Одесса Елена Балаба сообщила, что с утра 24 марта на побережье Одессы были слышны взрывы. Российские корабли обстреливали побережье, чтобы обнаружить районы заминирования.