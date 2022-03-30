Оккупанты продолжают проводить воздушную разведку в Одесской области, - ОВА
Российские оккупационные войска продолжают проводить воздушную разведку в Одесской области. Таким образом они определяют важные объекты
Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Известно, что ночь в Одессе и области прошла спокойно, но звучали звуки сирены.
"Это говорит о том, что враг продолжает проводить воздушную разведку объектов", – добавил он.
Братчук также напомнил о морских минах, которые обнаруживают в Черном море. Эти мины Россия захватила еще в 2014 году в Севастополе.
- Генерал-майор СБУ Виктор Ягун считает, что российские кафиры не смогут захватить город Одесса с моря без поддержки с суши.
- Ранее писали, что журналистка из города Одесса Елена Балаба сообщила, что с утра 24 марта на побережье Одессы были слышны взрывы. Российские корабли обстреливали побережье, чтобы обнаружить районы заминирования.
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