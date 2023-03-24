Оккупанты продолжают перебрасывать военные грузы на север Донетчины, - Андрющенко
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что российские захватчики продолжают транспортировать военные грузы, преимущественно боеприпасы и топливо, на север Донецкой области
Об этом Петр Андрющенко проинформировал в телеграме.
Советник мэра подтвердил, что россияне и дальше перебрасывают военные грузы, преимущественно боевые комплекты и топливо, в направлении севера Донецкой области.
Петр Андрющенко добавил, что одновременно увеличился вывоз зерна с территории Украины.
- Напомним, ранее советник городского головы Мариуполя сообщил в эфире Еспресо, что оккупанты активно используют порт города для логистики военных нужд.
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