Оккупанты продолжают перебрасывать военные грузы на север Донетчины, - Андрющенко

Об этом Петр Андрющенко проинформировал в телеграме.

Советник мэра подтвердил, что россияне и дальше перебрасывают военные грузы, преимущественно боевые комплекты и топливо, в направлении севера Донецкой области.

Петр Андрющенко добавил, что одновременно увеличился вывоз зерна с территории Украины.