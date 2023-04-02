Об этом говорится в утренней постройке Генштаба на фейсбуке.

Россияне продолжают паспортизацию, мародерство, проверки проукраинских жителей на временно оккупированных территориях

"В частности, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты вывозят незаконно вырубленный лес кругляк в южном направлении. В населенном пункте Козачи Лагеря Херсонской области, после успешного огневого поражения объекта российских оккупационных войск, противник активно проводит проверки мобильных телефонов местных жителей и несанкционированно граждан Украины", - сообщили в Генштабе.

Также военные утвердили, что оккупанты в Херсонской области продолжают паспортизацию местных жителей.

Так, в Геническе и Стрелковом россияне на блокпостах ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорт РФ. А во время обысков людям сообщают, что после четвертого пересечения блокпоста они получат запрет на въезд и выезд.

"Также российская оккупационная так называемая "власть", с целью присвоения недвижимости граждан Украины, активно подделывает документы на право собственности на жилые помещения и базы отдыха путем фальсификации договоров купли-продажи и дарения", - добавили защитники.

За сутки ВСУ отбили более 70 атак противника и уничтожили БПЛА "Орлан-10"

Отмечается, что РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Так, защитники отразили более 70 атак противника на указанных направлениях. Самыми горячими остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов противника и одну реактивную систему залпового огня.

Захватчики нанесли по Украине 2 ракетных и 30 авиационных ударов

За сутки 1 апреля российская армия нанесла по Украине 2 ракетных и 30 авиационных ударов, совершила более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре.

"Не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных граждан. Российская Федерация нанесла очередные ракетные удары по гражданским объектам города Дружковка и Авдеевка Донецкой области, применив баллистические ракеты. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Вероятность задачи ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - подчеркнули военные.

Ситуация по направлениям

На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Бронивы Черниговской области; Середина-Буда, Эсмань, Сидоровка, Стариковое, Стукаловка, Белополье и Сосновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Зибине, Охримовка, Красное Перше в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Дворична, Кутьковка, Западное, Масютовка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского. Артиллерийские обстрелы потерпели Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль, военнослужащие Сил обороны отразили более 25 вражеских атак. Также, за прошедшие сутки, наши защитники отбили атаки противника в районе населенных пунктов Богдановка и Предтечине.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Богдановка, Григоровка, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Железное, Дилиевка, Нью-Йорк и Дружковка Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки, только вблизи Марьинки и Авдеевки военнослужащими Сил обороны было отражено более 20 вражеских атак.

В то же время враг обстрелял Степное, Авдеевку, Орловку, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Красногоровку, Марьинку, Георгиевку и Пречистовку.

На Шахтерском направлении враг активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии, совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Полтавка, Святопетровка, Новоданиловка, Новоандреевка, Новояковловка Запорожской области, а также Крещеновка, Новоалександровка, Томарино, Тягинка, Токаровка, Приднепровское Херсонской области и Херсон.