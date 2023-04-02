Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Оккупанты продолжают паспортизацию жителей и совершать мародерство, а ВСУ отбили более 7 атак, - Генштаб

Оккупанты продолжают паспортизацию жителей и совершать мародерство, а ВСУ отбили более 7 атак, - Генштаб

2 апреля, 2023 воскресенье
06:40
война с Россией

Россияне на украинских временно оккупированных территориях в дальнейшем проводят паспортизацию жителей и мародерство, а ВСУ за сутки отбили более враждебных 70 атак

Об этом говорится в утренней постройке Генштаба на фейсбуке.

Россияне продолжают паспортизацию, мародерство, проверки проукраинских жителей на временно оккупированных территориях

"В частности, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты вывозят незаконно вырубленный лес кругляк в южном направлении. В населенном пункте Козачи Лагеря Херсонской области, после успешного огневого поражения объекта российских оккупационных войск, противник активно проводит проверки мобильных телефонов местных жителей и несанкционированно граждан Украины", - сообщили в Генштабе.

Также военные утвердили, что оккупанты в Херсонской области продолжают паспортизацию местных жителей.

Так, в Геническе и Стрелковом россияне на блокпостах ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорт РФ. А во время обысков людям сообщают, что после четвертого пересечения блокпоста они получат запрет на въезд и выезд.

"Также российская оккупационная так называемая "власть", с целью присвоения недвижимости граждан Украины, активно подделывает документы на право собственности на жилые помещения и базы отдыха путем фальсификации договоров купли-продажи и дарения", - добавили защитники.

За сутки ВСУ отбили более 70 атак противника и уничтожили БПЛА "Орлан-10"

Отмечается, что РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Так, защитники отразили более 70 атак противника на указанных направлениях. Самыми горячими остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов противника и одну реактивную систему залпового огня.

Захватчики нанесли по Украине 2 ракетных и 30 авиационных ударов

За сутки 1 апреля российская армия нанесла по Украине 2 ракетных и 30 авиационных ударов, совершила более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре.

"Не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных граждан. Российская Федерация нанесла очередные ракетные удары по гражданским объектам города Дружковка и Авдеевка Донецкой области, применив баллистические ракеты. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Вероятность задачи ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - подчеркнули военные.

Ситуация по направлениям

На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Бронивы Черниговской области; Середина-Буда, Эсмань, Сидоровка, Стариковое, Стукаловка, Белополье и Сосновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Зибине, Охримовка, Красное Перше в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Дворична, Кутьковка, Западное, Масютовка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского. Артиллерийские обстрелы потерпели Новоселовское, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Колодцы, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль, военнослужащие Сил обороны отразили более 25 вражеских атак. Также, за прошедшие сутки, наши защитники отбили атаки противника в районе населенных пунктов Богдановка и Предтечине.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Богдановка, Григоровка, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Железное, Дилиевка, Нью-Йорк и Дружковка Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки, только вблизи Марьинки и Авдеевки военнослужащими Сил обороны было отражено более 20 вражеских атак.

В то же время враг обстрелял Степное, Авдеевку, Орловку, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Красногоровку, Марьинку, Георгиевку и Пречистовку.

На Шахтерском направлении враг активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии, совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Полтавка, Святопетровка, Новоданиловка, Новоандреевка, Новояковловка Запорожской области, а также Крещеновка, Новоалександровка, Томарино, Тягинка, Токаровка, Приднепровское Херсонской области и Херсон.

Луганщина
Сумщина
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Кислиця
31 мартa, 2023 пятница
Путину понадобилось четыре дня, чтобы нарушить собственное обещание Китаю, - Кислица на Совбезе ООН
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
31 мартa, 2023 пятница
500 тысяч потерь вызовут резонанс в РФ, одно наступление ВСУ не будет равно победе: военные итоги недели
За крок до "китайського миру"
Автор
29 мартa, 2023 среда
В шаге от "китайского мира". Тайное оружие Запада
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.42
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
2 апреля
06:20
Кремль не достиг военных целей, поставленных до конца марта, - ISW
01:31
Россияне обстреляли частные дома и критическую инфраструктуру в Херсонской области
00:37
В Мексике загорелся воздушный шар: по меньшей мере два человека погибли
2023, суббота
1 апреля
23:40
Боксера Заморила заставили убрать флаг Украины во время награждения на турнире в Литве
22:33
В Сумской области за день зафиксировано 46 прилетов в результате российских обстрелов
22:11
"Бавария" уверенно победила "Боруссию" в матче за первое место в Бундеслиге
21:51
Эксклюзив
Китай играет на истощение всех ключевых игроков, - Климкин
21:48
Во время отступления из Васильевки на Запорожье оккупанты планируют ликвидировать коллаборантов, - партизаны
21:28
Митрополит УПЦ (МП) Павел со своим адвокатом Олегом Поваляевым в зале суда
На два месяца с браслетом. Митрополиту Павлу присудили круглосуточный домашний арест
21:23
"Челси" неожиданно проиграл "Астон Вилле" в АПЛ: Мудрык отыграл 57 минут и упустил 2 голевых момента
21:03
Эксклюзив
Время вседозволенности Павла закончилось: за его действия также несет ответственность митрополит Онуфрий, - митрополит ПЦУ Драбинко
20:55
Морпехи уничтожили за день 5 оккупантов и хранилище с боеприпасами
20:53
Председательство в Совбезе ООН доказывает полное банкротство таких институтов, - Зеленский
20:46
Эксклюзив
Два человека сейчас правят в России, - Пионтковский
20:38
Швейцария присоединилась к десятому санкционному пакету Евросоюза, - Зеленский
20:35
Россия запустила новый фейк: якобы в Турции продается форма ВСУ
20:20
Оккупанты создали фейковые суды для депортации украинцев в отдаленные районы РФ, - Центр нацсопротивления
20:04
Обнародован гонорар Джошуа за первый бой после поражения от Усика
20:00
OPINION
За церковными воротами
19:55
Дмитрий Грицай
В этот день родился начальник главного штаба УПА Дмитрий Грицай
19:36
Урсула фон дер Ляйен
В Еврокомиссии прокомментировали слухи о претензиях фон дер Ляйен на должность генсека НАТО
18:55
"Арсенал" с Зинченко разбил "Лидс" и укрепил лидерство в АПЛ
18:55
Россия ударила авиаракетами по Авдеевке: разрушено админздание
18:38
Сестра Ким Чен Ына обвинила Украину в стремлении получить ядерное оружие
18:33
Украинцев призвали не использовать российские чат-боты для поиска пленных родственников
18:30
Цыганков помог "Жироне" победить в каталонском дерби
18:23
Эксклюзив
Политикум США сплотила попытка Си выстроить антизападную империю Китай - Россия - Иран, - Пионтковский
18:19
Обновлено
Суд над митрополитом Павлом переназначен на сегодняшний вечер
18:15
Эксклюзив
Запад перешел от позиции "Украина не проиграет" к "Украина должна выиграть", - эксперт Юнус
18:10
Из-за участия россиян и белорусов: во Франции отменили этап Кубка мира по фехтованию
18:03
OPINION
Об экспериментах в истории
17:54
Президент Турции Эрдоган утвердил ратификацию членства Финляндии в НАТО
17:24
Эксклюзив
На территории Киево-Печерского заповедника общая площадь новостроек составляет более 20 тысяч кв. м, - глава Всеукраинской ассоциации музеев
17:17
Обновлено
УПЛ: "Ингулец" победил "Минай", результаты и расписание других матчей 19-го тура
17:10
"Пощечина для международного сообщества": Кулеба прокомментировал председательство России в Совбезе ООН
17:10
Эксклюзив
Адвокаты Павла Мерседеса затягивают процесс, - фотожурналист Доброносов
17:07
Промоутер назвал ошеломительную сумму, которую Усику обещали за бой с Фьюри
16:58
Финляндия должна официально стать членом НАТО в течение нескольких недель, - глава МИД
16:43
Дефицита препаратов нет, лекарства есть на складах, - Минздрав
16:39
Twitter опубликовал на Github части исходного кода, отвечающего за рекомендации твитов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV