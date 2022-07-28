Об этом сообщает Сухопутные войска ВС Украины.

Как передает Генштаб, на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях ситуация без существенных изменений. Однако россияне применяли зенитно-ракетные комплексы для ударов с территории Республики Беларусь по объектам в Черниговской области.



На Харьковском направлении оккупант продолжает бить из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Уды, Шаповаловка, Питомник, Прудянка, Руска Лозовая, Руски Тишки, Петровка, Шестаково, Верхний Салтов, Старый Салтов, Печенеги, Базалиевка, Леба и Чепиль.



Кроме того, оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и поселку Кочеток. Кроме того, вблизи Руских Тишек враг привлек авиацию и вел воздушную разведку в районах Липцев, Руской Лозовой, Питомника, Малиновки, Чугуева и Печенегов с помощью беспилотных летательных аппаратов.



На Славянском направлении войска РФ производили огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пришиб, Гусаровка, Залиман, Петровское, Карнауховка, Курулька, Долина, Адамовка. Российская армия также предприняла безрезультатную попытку разведки боем, однако понесла потери возле Бражковки.



На Краматорском направлении активных наступательных действий подразделения ВС РФ не проводили. Однако оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Славянск, Райгородок, Стародубовка, Пискуновка, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменное и Спорное. Авиаудары зафиксированы у Серебрянки. Били из ствольной, реактивной артиллерии и из танков.



На Бахмутском направлении россияне совершали обстрелы в районах Берестового, Покровского, Соледара, Бахмута, Веселой Долины, Травневого, Константиновки, Семигорья, Зайцева, Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка.



Также нанесли авиационные удары возле Яковловки, Покровского и Веселой Долины.



В районах Берестового и Нагорного оккупанты безуспешно пытались уточнить позиции украинских войск путем разведки.



Как передает Генштаб, россияне частично улучшили тактическое положение в направлении населенных пунктов Соледар и Вершина путем штурмовых действий. Однако попытки противника провести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье потерпели неудачу. Здесь подразделения РФ с потерями отошли.



На Авдеевском направлении россияне возобновили штурмовые действия в направлении Авдеевки и Песков при поддержке танков, огня ствольной и реактивной артиллерии. Однако успеха не имели и должны были отступить.



При штурме в районе населенного пункта Пески российские захватчики с целью введения в заблуждение использовали полевую форму Вооруженных Сил Украины с белыми повязками на руках и ногах, что противоречит обычаям войны.



Кроме того, армия РФ обстреливала позиции войск ВСУ в районах Александрополя, Новобахмутовки, Веселого, Авдеевки, Опросного, Мемрика, Карловки, Нетайлового, Песков, Невельского и Красногоровки. А также нанесла авиационный удар возле Авдеевки.



На Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия со стороны противника не зафиксированы.



Однако враг совершал обстрелы возле Марьинки, Катериновки, Новомихайловки, Павловки и еще 20 населенных пунктов. А также нанес авиаудары неподалеку от Угледара и Каменского. Над Ореховом, Малиновкой и Ольговским отмечено проведение вражеской воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон".



На Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы в районах Нововознесенского, Потемкиного, Высокополья и многих других населенных пунктов. Также оккупанты нанесли авиационный удар возле Новопетровки.



Как сообщает Генштаб, в акватории Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся 3 носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".



Российская армия, чтобы хоть как-то оправдать уничтожение гражданских объектов на территории Украины, продолжает лгать о якобы расположении украинских военных подразделений в школах, больницах и церквях.



Генштаб призывает не распространять российские фейки и дезинформацию и доверять информацию только из проверенных источников.

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