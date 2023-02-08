Оккупанты продолжают обстреливать Сумщину и Черниговщину: зафиксировано около 140 взрывов

Об этом проинформировали в Госпогранслужбе.

7 февраля российская армия продолжила обстрелы Сумщины и Черниговщины: захватчики били из БПЛА, ствольной артиллерии, минометов и противотанкового оружия. Так, под огнем оказались 8 общин, где было зафиксировано около 140 взрывов.

Огневое поражение потерпели Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Белопольская, Глуховская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская общины Сумщины и Семеновская Черниговской.

Утром 7 февраля российская армия из населенного пункта Подвысокое накрыла территорию Краснопольской общины из минометов 120-мм калибра, раздалось два десятка взрывов. Тогда же от минометов пострадала Шалыгинская община: зафиксировано 7 взрывов. Оккупанты вели огонь из россиской Анатолиевки.

"В то же время по пограничной Зноб-Новгородской территориальной общине противник со стороны населенного пункта Белая Березка бил из станкового автоматического гранатомета, зафиксирован 21 взрыв. После обеда противник из российского населенного пункта Гуево осуществил запуск противотанковой управляемой ракеты (ПТРК) пограничной. обошлось без жертв", - отметили в ГПСУ.

После 12:00 дня захватчики дважды атаковали Юнаковскую общину из минометов 120-мм, насчитано более 3 десятков прилетов. В Глуховской общине зафиксировано 2 десятка "прилетов".

"Во второй половине дня по территории Семеновской общины россияне открывали огонь из ствольной артиллерии, зафиксирован 1 взрыв. Огонь велся из населенного пункта Курковичи. Позже враг обстрелял территорию Белопольского общества из ствольной артиллерии и минометов разрывов снарядов и более десятки - от мин. Огонь велся из российских населенных пунктов Козыревка и Заря. Кроме этого, противник с беспилотника сбросил на территорию этой общины два взрывных заряда", - сообщили в службе.

В частности россияне обстреляли Харьковщину: Золочевская община, граничащая с Сумщиной, была атакована из ствольной артиллерии калибра 122-мм, раздалось около десятка взрывов.