Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину, ранены семь человек
25 июня рашисты обстреляли Широковскую, Березнеговатскую, Воскресенскую, Константиновскую, Галицыновскую и Первомайскую общины Николаевской области. Семь человек получить ранения
Об этом информирует в телеграмме глава Николаевского областного совета Анна Замазеева .
"Снова досталось Николаеву и общинам Баштанского и Николаевского районов. Под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Воскресенская, Константиновская, Галицыновская и Первомайская общины. Всего же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 7 человек", - говорится в сообщении.
Известно, что пострадавших доставили в больницу.
В общей сложности, к утру 25 июня в николаевских медучреждениях находится 260 пациентов, пострадавших от российских оккупантов в Николаевской области, еще 82 - получили помощь амбулаторно.
Мэр Александр Сенкевич добавил, что пострадала гражданская инфраструктура, государственные предприятия и образовательное учреждение.
"Сегодня утром российские кафиры обстреляли Николаев ракетами. Предварительно установлено, что удары наносили с временно оккупированной территории Украины. Пострадала гражданская инфраструктура города, государственные предприятия и образовательное учреждение. В последнем взрывом выбило стекла. Часть ракет упала на окраинах города", - написал Сенкевич.
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В субботу, 25 июня, российские оккупанты обстреляли Николаев. По его словам, в городе утром раздались взрывы после сигнала воздушной тревоги.
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Нардеп, полковник СБУ Роман Костенко убежден , враг усилил обстрелы по всей Украине. Сейчас у противника достаточно техники и артиллерии, чтобы бить в частности по Николаеву.
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