Оккупанты продолжают нести значительные потери в Донецкой области, - Генштаб

Об этом сообщили 26 февраля в возведении Генштаба .

"Оккупанты были ликвидированы в период с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении. После окончания экспертизы тела захватчиков вывезли грузовиками в направлении Новошахтинской российской федерации", - говорится в сообщении.

Читайте также: Потери заставят Кремль объявить новую волну мобилизации, - военный эксперт Селезнев

Вместе с тем также отмечается, что в местный морг городской больницы №2 города Горловка, в период с 22 по 24 февраля, из района Верхнеторецкого было доставлено до 30 тел погибших военнослужащих российских оккупационных войск, которые были призваны по мобилизации с временно оккупированных территорий Донецкой. области и русской федерации.

В течение суток противник нанес 11 авиационных ударов и совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В течение суток противник нанес 11 авиационных ударов и совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре города Херсона и вдоль всей линии фронта Донецкой области.

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Екатериновка Черниговской области; Стукаловка, Гирине, Павловка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелка, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Купянск Харьковской области. В районе Поповки Сумской области враг применил БПЛА с боевой нагрузкой.

Купянское и Лиманское направления: артиллерийские обстрелы более 18 населенных пунктов, в частности, Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области. В районах Житловка, Белогоровка, Веселое и Раздолевка нанес авиационные удары.

Бахмутское направление: обстрелам подверглись районам более 15 населенных пунктов, в том числе: Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Белая Гора, Александро-Шультино и Нью-Йорк Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Бахмута.

Авдеевское и Шахтерское направления: артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, в частности Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Водяного, Первомайского, Нетайлового, Марьинки, Георгиевки, Богоявленки, Угледара и Великой Новоселки Донецкой области. Противник активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Марьинки.

Запорожское направление: огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Нескучное, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. Нанес авиационный удар в районах Новополя и Красного.

Херсонское направление: от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали Михайловка, Гавриловка, Веселое, Матросовка, Ивановка, Никольское, Молодежное, Инженерное, Антоновка, Херсон и Днепровское Херсонской области. В целом районы 19 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава оккупантов

"Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов", - отмечается в сообщении.