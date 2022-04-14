Оккупанты продолжают массированные обстрелы Харькова, – председатель ОВА

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня в течение дня оккупанты продолжили обстреливать жилые районы Харькова, где нет никакой военной инфраструктуры. Это жестокие умышленные атаки против мирного населения", – говорится в сообщении.



Интенсивные артиллерийские удары фиксировали на Северной Салтовке, 602 микрорайоне, ХТЗ, поселке Жуковского. В результате обстрелов за день погибли 4 мирных жителя и 10 раненых.



Синегубов добавил, что в области сложным остается Изюмское направление, однако ВСУ держат позиции, уничтожают технику и постепенно двигаются контрнаступлением в Дергачевском Роганском направлении.



"Проводим эвакуацию из Лозовой и Барвенкового. Мы настоятельно рекомендуем население временно покинуть эти территории, ведь прогнозируем вероятность развертывания боевых действий именно в этих районах. Конечно, мы бы хотели провести эвакуацию из Липцев, Циркунов, но российский враг нам не согласовывает "зеленых" коридоров", – добавил глава ОВА.

13 апреля, в Немышлянском районе Харькова в результате обстрела российскими военнослужащими жилых домов погибли три человека, а четверо получили ранения.

В Харькове количество разрушенных российскими обстрелами зданий приближается к 2 тысячам.