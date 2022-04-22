Оккупанты продолжают массированно обстреливать города в Донецкой области, есть раненые, – глава ОВА
Российские оккупанты в пятницу, 22 апреля, массированно обстреливают города Донецкой области. Больше всего пострадали Славянск, Лиман, Светлодарск и Доброполье
Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Сегодня, 22 апреля, оккупанты обстреляли 20 населенных пунктов, в которых разрушили или повредили 34 гражданских объекта. Наибольший удар был нанесен по Славянску, вероятно, кассетным боеприпасам. В результате повреждены 9 многоэтажек и 12 частных домов, школа, магазин и остановки автотранспорта.
Противник ударил из РСЗО "Ураган" по Лиману, повреждена областная травматологическая больница. Уничтожено административное здание в Александровке, там же поврежден многоэтажный дом.
В Светлодарске ночью обстреляли многоэтажку. В то время как Доброполье оказалось под артиллерийским огнем. В результате обстрела повреждено административное здание, ранения получили по меньшей мере два человека.
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