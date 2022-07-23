Оккупанты продолжают хаотично забрасывать снарядами и ракетами города Донетчины, - спикер ОВА Игнатченко
Татьяна Игнатченко, спикер Донецкой ОВА, сообщила, что горячо в прифронтовой зоне, начиная от Бахмута, противник не оставил планов наступления на Славянск, также напряженной остается линия противостояния Угледар – Марьинка – Красногоровка – Авдеевка
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Если говорить про эти сутки, с 22 на 23 июля, – двое погибших в Торецке и по меньшей мере двое раненых в Авдеевке. С самой ночи и ранним утром оккупанты постоянно били по населенным пунктам Донетчины. В частности, артиллерией накрывали Торецк, авиационные удары наносили как по Торецку, так и по Авдеевке.Также в Константиновке с самого утра было неспокойно, там была поражена важная критическая транспортная инфраструктура. И над Краматорском слышны сегодня, 23 июля, взрывы.
Горячо в прифронтовой зоне, начиная от Бахмута, противник не оставил планов наступления на Славянск, также напряженной остается линия противостояния . .
Татьяна Игнатченко отметила, что критически линия фронта не смещается и украинские войска удерживают свои позиции.
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