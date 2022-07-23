Оккупанты продолжают хаотично забрасывать снарядами и ракетами города Донетчины, - спикер ОВА Игнатченко

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"Если говорить про эти сутки, с 22 на 23 июля, – двое погибших в Торецке и по меньшей мере двое раненых в Авдеевке. С самой ночи и ранним утром оккупанты постоянно били по населенным пунктам Донетчины. В частности, артиллерией накрывали Торецк, авиационные удары наносили как по Торецку, так и по Авдеевке.Также в Константиновке с самого утра было неспокойно, там была поражена важная критическая транспортная инфраструктура. И над Краматорском слышны сегодня, 23 июля, взрывы.



Горячо в прифронтовой зоне, начиная от Бахмута, противник не оставил планов наступления на Славянск, также напряженной остается линия противостояния . .



Татьяна Игнатченко отметила, что критически линия фронта не смещается и украинские войска удерживают свои позиции.

На Донетчине 22 июля россияне ранили 9 мирных жителей и разрушили 52 гражданских объекта, в том числе 38 домов

22 июля в Донецкой области россияне обстреляли кассетными боеприпасами жилые кварталы Славянска