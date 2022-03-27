Оккупанты продолжают использовать Черное море для ударов по Украине
Россияне продолжают использовать Черное море для ударов по Украине, ведь подойти ближе они не могут
Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
В Одессе ночью и на рассвете сигналы воздушной тревоги и раздавались выстрелы – украинские силы ПВО отрабатывали воздушное пространство, поскольку вражеские беспилотники проводили разведку.
"Рашисты продолжают использовать Черное море для нанесения ударов по Украине. Их "армия" способна воевать только из-за угла", – заявил он.
Он также подчеркнул, что остается высокая вероятность нанесения артиллерийских и ракетных ударов с акватории Черного моря по Одесчине и другим областям Украины.
- Напомним, 26 марта около 16:30 после объявления воздушной тревоги во Львове было слышно несколько взрывов.
- Впоследствии стало известно, что ракеты попали в районе Кривчиц, возле Львова. По предварительным данным, пострадали пять человек.
- В результате двух атак во Львове пострадали нефтебаза и объект оборонной структуры в жилых массивах. Россияне стреляли из Севастополя.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное