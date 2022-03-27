Оккупанты продолжают использовать Черное море для ударов по Украине

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.



В Одессе ночью и на рассвете сигналы воздушной тревоги и раздавались выстрелы – украинские силы ПВО отрабатывали воздушное пространство, поскольку вражеские беспилотники проводили разведку.

"Рашисты продолжают использовать Черное море для нанесения ударов по Украине. Их "армия" способна воевать только из-за угла", – заявил он.

Он также подчеркнул, что остается высокая вероятность нанесения артиллерийских и ракетных ударов с акватории Черного моря по Одесчине и другим областям Украины.

Напомним, 26 марта около 16:30 после объявления воздушной тревоги во Львове было слышно несколько взрывов.

Впоследствии стало известно, что ракеты попали в районе Кривчиц, возле Львова. По предварительным данным, пострадали пять человек.

В результате двух атак во Львове пострадали нефтебаза и объект оборонной структуры в жилых массивах. Россияне стреляли из Севастополя.