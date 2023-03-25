Об этом Генеральный штаб ВСУ проинформировал на фейсбуке.

Россияне на Херсонщине отбирают у местных жителей автомобили, в которые потом собирают награбленное имущество

"Российские оккупанты продолжают грабить население на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в населенном пункте Красное Каховского района российские наемники активно отбирают частные автомобили с прицепами и грузовики, в которые загружают награбленное имущество местных жителей", - сообщили военные.

За сутки РФ нанесла ракетный и 23 авиационных ударов

В течение суток 25 марта российская армия нанесла 1 ракетный и 23 авиационных удара, а также осуществила более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

В Генштабе подчеркнули, что угроза ракетных и авиационных ударов РФ по Украине остается высокой.

ВСУ отразили более 50 российских атак, а также ударили по 2 пунктам управления РФ

Отмечается, что РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши защитники отбили более 50 атак врага на этих направлениях.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника", - добавили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка не претерпела существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено.

На территории Беларуси продолжаются мероприятия по боевой подготовке подразделений вооруженных сил РФ. Захватчики продолжают сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг совершил обстрелы районов городов и сел Городище Черниговской области; Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Мирополье Сумской области, а также Червона Зоря, Ветеринарное, Красное, Вовчанск, Вильча, Волоховка, Землянки, Амбарное, Колодезное Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток россияне вели безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка, Креминная, Белогоровка и Выемка. Совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов, в частности, Дворичная Харьковской области; Купянск, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Выемка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают штурмовые действия города Бахмут, который содержат наши защитники, а также в районе Предтечиного Донецкой области. Обстреляли населенные пункты Васюковка, Зализнянское, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Дружба.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Тоненькое, Первомайское, Марьинка Донецкой области. Не имел успеха. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам, что рядом с линией столкновения, а именно: Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Угледар, Большая Новоселка, Времовка, Нескучное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне в дальнейшем обороняются. Совершили обстрелы населенных пунктов Гуляйполе, Зализнычное, Луговское, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Берислав, Бургунка, Антоновка, Белозерка Херсонской области и Херсон.