Оккупанты продолжают фейковое восстановление Северодонецка, - руководитель МВГА Стрюк
Александр Стрюк, руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации, отметил, что оккупанты ремонтируют то, что меньше всего пострадало, также продолжают грабить город
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"В Северодонецке продолжается фейковое восстановление города: ремонтируют то, что меньше пострадало. Пытаются делать акцентированные телевосстановления. Например, восстановление школы осталось без подключения к теплоснабжению и водоснабжению, с временным электричеством. Главное для оккупантов – сделать картинку. Также делают на русском языке новые указатели на поселкам и на этих фонах снимают свои фото и видео. То есть все происходит в российских традициях: открывают остановку, куда нагоняют пол города, чтобы сфотографировать", - сказал руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации.
Александр Стрюк добавил, что оккупанты не чуждаются ничем, проводят акции якобы восстановление жизни в городе на объектах, которые строились раньше средств местного бюджета.
"Так никто и не занялся восстановлением хотя бы инфраструктуры города. Разобрали полностью наше теплогенерирующее предприятие, оставив лишь наружные стены, вывезли котлы в неизвестном направлении. Процесс ограбления города продолжается. Под видом проведения восстановления систем отопления вскрываются квартиры и марадерят ", - рассказал Стрюк.
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- 21 июля руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк рассказал , что любая услуга в оккупации – это российская паспортизация.
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