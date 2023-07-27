Оккупанты продолжают фейковое восстановление Северодонецка, - руководитель МВГА Стрюк

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"В Северодонецке продолжается фейковое восстановление города: ремонтируют то, что меньше пострадало. Пытаются делать акцентированные телевосстановления. Например, восстановление школы осталось без подключения к теплоснабжению и водоснабжению, с временным электричеством. Главное для оккупантов – сделать картинку. Также делают на русском языке новые указатели на поселкам и на этих фонах снимают свои фото и видео. То есть все происходит в российских традициях: открывают остановку, куда нагоняют пол города, чтобы сфотографировать", - сказал руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации.

Александр Стрюк добавил, что оккупанты не чуждаются ничем, проводят акции якобы восстановление жизни в городе на объектах, которые строились раньше средств местного бюджета.

"Так никто и не занялся восстановлением хотя бы инфраструктуры города. Разобрали полностью наше теплогенерирующее предприятие, оставив лишь наружные стены, вывезли котлы в неизвестном направлении. Процесс ограбления города продолжается. Под видом проведения восстановления систем отопления вскрываются квартиры и марадерят ", - рассказал Стрюк.