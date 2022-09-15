Оккупанты продолжали атаки возле Бахмута и западнее Донецка – ISW
Несмотря на контрнаступление ВСУ на восточном фронте, российские войска 14 сентября продолжили наземные атаки по всей Донецкой области
Об этом сообщил Институт исследования войны (ISW).
Как украинские, так и российские источники сообщили, что захватчики, в том числе наемники группы Вагнера, вели наземные штурмы к югу от Бахмута. В структурах так называемой ДНР сообщили, что боевики взяли под контроль Михайловку и Михайловку Вторую – оба населенных пункта примерно в 12 км юго-западнее Бахмута. Российские источники также обсуждали русские наземные штурмы к северо-востоку от Бахмута, вокруг Соледара.
"Украинский Генштаб дополнительно заявил, что российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-западу и юго-западу от города Донецк. Российские войска продолжали привычные артиллерийские удары в районе Бахмута", – говорится в сообщении ISW.
- Напомним, 14 сентября ВСУ уничтожили продовольственный состав россиян в Донецкой области.
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