Об этом сообщил Институт исследования войны (ISW).

Как украинские, так и российские источники сообщили, что захватчики, в том числе наемники группы Вагнера, вели наземные штурмы к югу от Бахмута. В структурах так называемой ДНР сообщили, что боевики взяли под контроль Михайловку и Михайловку Вторую – оба населенных пункта примерно в 12 км юго-западнее Бахмута. Российские источники также обсуждали русские наземные штурмы к северо-востоку от Бахмута, вокруг Соледара.

"Украинский Генштаб дополнительно заявил, что российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-западу и юго-западу от города Донецк. Российские войска продолжали привычные артиллерийские удары в районе Бахмута", – говорится в сообщении ISW.

Напомним, 14 сентября ВСУ уничтожили продовольственный состав россиян в Донецкой области.

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