Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"На оккупированной части Херсонщины мы наблюдаем усиление оккупантами фильтрационных мер. Есть сообщения, что в некоторых населенных пунктах подвоз воды происходит, если у человека есть российский паспорт. Это очередное дно, которое пробила оккупационная администрация. У них настолько сложно с этой паспортизацией, что применяют любые меры влияния, чтобы заставить людей получить паспорт как из-за ограничения предоставления медицинских услуг, так и из-за ограничения передвижения", - отметил первый заместитель председателя Херсонского областного совета.

Юрий Соболевский добавил, что на фильтрационных блокпостах почти невозможен проход без российского паспорта, там настолько запугивают людей, что они боятся передвигаться между громадами.

"После теракта на Каховской ГЭС захватчики не во всех населенных пунктах оккупированной Херсонщины проводили работы по ликвидации последствий. Кроме того, помощь людям оказывается опять же при наличии паспорта РФ. Когда было отселение людей из подтопленных населенных пунктов, то в места временного компактного проживания приезжали не столько с гуманитарной помощью, сколько ездили эти выездные группы для оформления паспортов. Уровень цинизма зашкаливает", - подытожил Соболевский.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов 24 июля сообщил , что людям, не получившим российский паспорт, передвигаться по городу Энергодар очень опасно. Не говоря о поездках за город или на другие оккупированные территории.

Впоследствии стало известно, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины угрожают учащимся школ от 14 лет не выдать аттестаты, если те не получат паспорт РФ

Также депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал , что россияне на оккупированной Херсонщине вводят новые ограничения для людей, которые отказываются получать паспорт РФ - угрожают не оказывать медицинскую помощь, забрать имущество и депортировать







