Оккупанты призывают жителей Энергодара и Васильевки эвакуироваться и минируют частные дома, - мэр Мелитополя Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупационные войска минируют гражданскую инфраструктуру в Энергодарском и Васильевском районах
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Сейчас об эвакуации жителей Мелитополя речь не идет. Оккупанты в городе не проводят никаких мер по эвакуации. Оккупанты призывают к эвакуации и осуществляют соответствующие меры в населенных пунктах, приближенных к линии фронта на Запорожье. В частности, это касается населенных пунктов Энергодарского и Васильевского районов. Там они призывают жителей выезжать в оккупированный Крым или в Россию", - рассказал Федоров
Мэр Мелитополя также добавил, что оккупанты активно минируют гражданскую инфраструктуру на временно оккупированных территориях.
"Сегодня массовой эвакуации с временно оккупированных территорий нет, однако оккупанты уже говорят об этом. Также оккупанты минируют частные дома в прифронтовых районах Запорожья. Опять же в Васильевском и Энергодарском районах. Они минируют чердаки и подвалы частных домов", - добавил он.
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