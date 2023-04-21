Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Сейчас об эвакуации жителей Мелитополя речь не идет. Оккупанты в городе не проводят никаких мер по эвакуации. Оккупанты призывают к эвакуации и осуществляют соответствующие меры в населенных пунктах, приближенных к линии фронта на Запорожье. В частности, это касается населенных пунктов Энергодарского и Васильевского районов. Там они призывают жителей выезжать в оккупированный Крым или в Россию", - рассказал Федоров



Мэр Мелитополя также добавил, что оккупанты активно минируют гражданскую инфраструктуру на временно оккупированных территориях.



"Сегодня массовой эвакуации с временно оккупированных территорий нет, однако оккупанты уже говорят об этом. Также оккупанты минируют частные дома в прифронтовых районах Запорожья. Опять же в Васильевском и Энергодарском районах. Они минируют чердаки и подвалы частных домов", - добавил он.

14 апреля стало известно, что войска РФ готовятся блокировать персонал на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции из-за контрнаступления ВСУ.

16 апреля стало известно, что во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье захватчики готовят принудительную эвакуацию детей, которая должна продлиться до 20 апреля.

21 апреля в Центр национального сопротивления сообщили , что российские захватчики усиливают проверки жителей Энергодара на блокпостах и осуществляют обыски их квартир.