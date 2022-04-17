Оккупанты признаются, что в упор расстреливают украинок, - СБУ

Об этом сообщила СБУ .



Мобилизированный из ОРЛО рассказал жене, что услышал выстрелы и пошел проверить, кто стреляет.



"Там минометчики стоят, бл*ть. Подошел туда – там лежит баба, короче, какая-то. Башка простреленная, лежит дергается", – рассказал наемник россиян.



Его сослуживцы заявили, что брат женщины служит в "Азове" и она "начала х*йню какую-то пороть".



"Короче, они ее нах*й расстреляли. Она еще лежит дергается, в голове дырка. Короче, позвали еще раз, нах*й - он еще раз стрельнул. Она еще лежит дергается. Вон еще раз, п*зда", - рассказал оккупант.



Как отметили в СБУ, наемник якобы возмущен поведением кафиров, но не предупредил военное преступление. Он только посоветовал зарыть убитую женщину.

Напомним, один из военных инструкторов РФ пожаловался в перехваченном СБУ телефонном разговоре, что новая партия новобранцев не пригодна для войны .

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