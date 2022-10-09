Об этом сообщил глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов в telegram.

По его словам, движение по автомобильной части Крымского моста с 9 октября осуществляется только легковыми авто.

"До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветвь будет работать в штатном режиме", - написал Аксенов.

Он добавил, что пассажирские автобусы и грузовики будут перевозиться паромом.

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