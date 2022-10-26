Оккупанты признали, что движение грузовиков по Крымскому мосту будет заблокировано до декабря
Российские оккупанты планируют возобновить движение поврежденным Крымским мостом не ранее декабря 2022 года
Об этом сообщают российские СМИ.
По данным минтранса РФ, грузовой транспорт сможет передвигаться автомобильной частью Крымского моста не ранее 1 декабря.
В настоящее время оккупанты приняли решение ограничить перевозку грузов даже паромной переправой по Керченскому проливу из-за большого времени ожидания для погрузки фур, следующих из Краснодарского края РФ в порт в Керчи.
Также определены списки приоритетных грузов, которые будут в первую очередь переправляться. Остальные виды грузов предлагают доставлять альтернативным наземным маршрутом из российского Таганрога через оккупированный Джанкой и перегружать товары на железнодорожный транспорт.
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.
- 9 октября оккупационные власти признали, что Крымский мост после взрыва непригоден для проезда грузовиков и автобусов. Впоследствии возобновили движение автобусов и частично грузовиков.
- 25 октября в Краснодарском крае ограничили проезд грузового транспорта в Керченскую паромную переправу.
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