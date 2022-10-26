Об этом сообщают российские СМИ.

По данным минтранса РФ, грузовой транспорт сможет передвигаться автомобильной частью Крымского моста не ранее 1 декабря.

В настоящее время оккупанты приняли решение ограничить перевозку грузов даже паромной переправой по Керченскому проливу из-за большого времени ожидания для погрузки фур, следующих из Краснодарского края РФ в порт в Керчи.

Также определены списки приоритетных грузов, которые будут в первую очередь переправляться. Остальные виды грузов предлагают доставлять альтернативным наземным маршрутом из российского Таганрога через оккупированный Джанкой и перегружать товары на железнодорожный транспорт.

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