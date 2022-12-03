Оккупанты привезли в Мелитополь дагестанских учителей, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты продолжают свозить на временно оккупированные территории своих педагогов, которые должны русифицировать украинских детей", - говорится в тексте.

Центр отмечает, что большинство украинских педагогов отказалось от работы на врага, поэтому россияне привозят своих преподавателей. Мотивируют работников образования повышенными зарплатами и льготами участников боевых действий.

Известно, что в Мелитополь оккупационные власти привезли учителей из Дагестана, которые должны уменьшить дефицит кадров и продвигать российскую пропаганду в школах.

"В то же время враг проводит рейды по выявлению детей, которых родители не отпустили к "учебе" и не записали в российские ячейки пропаганды. Родителям таких детей угрожают лишением прав, чтобы заставить их отдать ребенка", - напоминают в Центре национального сопротивления.

В Мирненском обществе Херсонщины военные РФ врывались в дома, где живут школьники: они хотели выяснить, не учатся ли дети в украинских школах онлайн.

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