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Главная война с Россией Оккупанты привезли в Мелитополь дагестанских учителей, - ЦНС

Оккупанты привезли в Мелитополь дагестанских учителей, - ЦНС

3 декабря, 2022 суббота
06:45
война с Россией

Военные РФ привозят своих педагогов, которые должны русифицировать детей на временно оккупированных территориях

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты продолжают свозить на временно оккупированные территории своих педагогов, которые должны русифицировать украинских детей", - говорится в тексте.

Центр отмечает, что большинство украинских педагогов отказалось от работы на врага, поэтому россияне привозят своих преподавателей. Мотивируют работников образования повышенными зарплатами и льготами участников боевых действий.

Известно, что в Мелитополь оккупационные власти привезли учителей из Дагестана, которые должны уменьшить дефицит кадров и продвигать российскую пропаганду в школах.

"В то же время враг проводит рейды по выявлению детей, которых родители не отпустили к "учебе" и не записали в российские ячейки пропаганды. Родителям таких детей угрожают лишением прав, чтобы заставить их отдать ребенка", - напоминают в Центре национального сопротивления.

  • В Мирненском обществе Херсонщины военные РФ врывались в дома, где живут школьники: они хотели выяснить, не учатся ли дети в украинских школах онлайн.

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