Оккупанты привезли в Мариуполь "журналистов", чтобы распространять фейк о разрушении города украинской армией
В Мариуполе проводят пресс-тур главаря "ДНР" Дениса Пушилина с проплаченными СМИ, чтобы показать разрушение города якобы украинскими военными
Об этом в телеграмме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, Россия не отказывается от информационной операции по причине разрушения Мариуполя. Россияне требуют письменные "свидетельства" о разрушении города украинскими военными, а также ведут атаку из-за международных журналистов.
"Вчера состоялся очередной пресс-тур в Мариуполь. Участниками пресс-тура кроме российских пропагандистов стали иностранные "журналисты" скуплены Россией. Единственная точка визита - площадь Воинов Освободителей. Единственная цель - заявление Пушилина по поводу "разрушения города действиями украинской армии". Все остальное только фон для подкрепления основного тезиса.
Продолжаем дальше наблюдать за фабрикованием показаний и попыткам скрыть последствия военных преступлений Россией", - подчеркнул Петр Андрющенко.
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