Об этом в телеграмме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, Россия не отказывается от информационной операции по причине разрушения Мариуполя. Россияне требуют письменные "свидетельства" о разрушении города украинскими военными, а также ведут атаку из-за международных журналистов.

"Вчера состоялся очередной пресс-тур в Мариуполь. Участниками пресс-тура кроме российских пропагандистов стали иностранные "журналисты" скуплены Россией. Единственная точка визита - площадь Воинов Освободителей. Единственная цель - заявление Пушилина по поводу "разрушения города действиями украинской армии". Все остальное только фон для подкрепления основного тезиса.

Продолжаем дальше наблюдать за фабрикованием показаний и попыткам скрыть последствия военных преступлений Россией", - подчеркнул Петр Андрющенко.

27 апреля писали, что кафиры планируют провести в Мариуполе пропагандистский "престур" с лояльными к России западными "журналистами".

17 мая разведка сообщила, что минобороны РФ планирует провести для иностранных СМИ "пресстур" оккупированными населенными пунктами Украины, чтобы обвинить ВСУ в преступлениях российских оккупантов.

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