Оккупанты привезли в Херсонскую область пропагандистов, чтобы снять российские обстрелы и обвинить ВСУ, - Маляр
Россияне привезли на временно захваченные территории пропагандистов: для телеканалов РФ снимали вражеские обстрелы, чтобы обвинить в них украинских защитников
Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр проинформировала в телеграмме.
"Под видом журналистов центральных российских телеканалов в районы у линии столкновения прибыли группы профессиональных пропагандистов, которые в авральном порядке занимались фабрикованием ложных видеороликов, направленных на дискредитацию Сил обороны Украины и оправдание действий российских оккупантов", - утвердила она.
Так, в основном фильмирование проводилось в городах и селах Каховского и Голопристанского районов Херсонской области. Это происходило на объектах гражданской инфраструктуры, в медицинских и учебных заведениях, которые прежде умышленно атаковали россияне. Однако пропагандисты обвинили в этих преступлениях ВСУ, подтверждая "атаки" "документальными кадрами".
"Кроме того, отдельной темой российских фейковых видеороликов была попытка показать якобы массовую поддержку местными школьниками символов российской государственности и действий оккупантов. В частности, пропагандисты снимали коллективное пение школьниками гимна РФ и изготовление детских открыток-подарков российским военнослужащим, в которых выражалась благодарность за освобождение и воссоединение с Россией", - добавила она, отмечая, что так захватчики стремились создать соответствующий информационный фон перед ежегодным посланием Владимира Путина в Федеральное собрание.
- Напомним, Департамент образования и науки предупредил, что накануне годовщины широкомасштабной российской агрессии враг совершал провокации, целью которых является посеять панику среди гражданского населения Украины: Россия распространила фейк о "военно-полевых госпиталях" в образовательных учреждениях Киева.
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