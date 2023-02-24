Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр проинформировала в телеграмме.

"Под видом журналистов центральных российских телеканалов в районы у линии столкновения прибыли группы профессиональных пропагандистов, которые в авральном порядке занимались фабрикованием ложных видеороликов, направленных на дискредитацию Сил обороны Украины и оправдание действий российских оккупантов", - утвердила она.

Так, в основном фильмирование проводилось в городах и селах Каховского и Голопристанского районов Херсонской области. Это происходило на объектах гражданской инфраструктуры, в медицинских и учебных заведениях, которые прежде умышленно атаковали россияне. Однако пропагандисты обвинили в этих преступлениях ВСУ, подтверждая "атаки" "документальными кадрами".

"Кроме того, отдельной темой российских фейковых видеороликов была попытка показать якобы массовую поддержку местными школьниками символов российской государственности и действий оккупантов. В частности, пропагандисты снимали коллективное пение школьниками гимна РФ и изготовление детских открыток-подарков российским военнослужащим, в которых выражалась благодарность за освобождение и воссоединение с Россией", - добавила она, отмечая, что так захватчики стремились создать соответствующий информационный фон перед ежегодным посланием Владимира Путина в Федеральное собрание.