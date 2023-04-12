Оккупанты прицельно ударили по жилым домам в Херсонской области: подробности
Утром 12 апреля российская оккупационная армия прицельно обстреляла жилые дома в Высунке Музыковской общины Херсонской области
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Оккупанты применили против мирных жителей артиллерию. Пострадавших нет.
"Из-за обстрелов в домах выбиты окна, повреждены кровли, теплицы и солнечные батареи", - говорится в сообщении ОВА.
- Вечером 11 апреля россияне нанесли авиаудар по предприятию в Бериславе.
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