Такие данные озвучило Министерство здравоохранения Украины.

Масштаб разрушений увеличивается почти каждый день, ведь Россия не прекращает обстреливать украинские больницы, амбулатории и аптеки. С 24 февраля страна-террорист убила не менее 18 медицинских работников. Еще более 50 получили ранения.

Впрочем, несмотря на целенаправленные атаки на систему здравоохранения Украины, та продолжает эффективно функционировать, трансформируясь в соответствии с текущими вызовами. Продолжается сбор средств в рамках инициативы UNITED24, создана Национальная программа психического здоровья и психосоциальной поддержки, улучшается система реабилитации.

Еженедельно в Украине осуществляют в среднем по четыре эвакуационных рейса для лечения украинцев за границу. Украинских пациентов принимают лучшие специализированные клиники в 17 странах. Всего за 150 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину на лечение за границу отправили 1274 украинца.

В Минздраве уверяют, что медикам продолжают своевременно выплачивать зарплаты. Врачи получают ежемесячно не менее 20 тыс. гривен, медсестры – не менее 13,5 тыс. Зарплаты начисляются даже тем медицинским работникам, которые остались на временно оккупированных территориях. В то же время за пять месяцев войны трудоустроить удалось 3629 внутренне перемещенных врачей и медсестер.

Также в Минздраве напомнили, что в Украине продолжает действовать программа "Доступные лекарства". По-прежнему украинцы могут получать необходимые им медикаменты бесплатно или с незначительной доплатой.

В Минздраве рассказали , лекарства против каких болезней поступили в Украину в 100%-м объеме.

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