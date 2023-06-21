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Оккупанты присылают коллаборантам из Геническа SMS с инструкциями и координатами точек эвакуации на случай прорыва ВСУ, - Генштаб

21 июня, 2023 среда
07:05
Война с Россией

Российские оккупанты готовятся эвакуироваться из Геническа в Херсонскую область в случае прорыва украинских военных на территорию левобережья. Отправляют коллаборантам SMS с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации

Об этом 21 июня сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что россияне активно распространяют информацию об эвакуации с оккупированных территорий в случае прорыва украинских военных.

"В Геническе, на мобильные телефоны коллаборантов поступают SMS сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что, в свою очередь, вызывает панические настроения", - говорится в сообщении.

За сутки россияне нанесли более 80 авиаударов и совершили 58 обстрелов из РСЗО по Украине

За прошедшие сутки, враг применил 33 иранских БПЛА типа Shahed, 7 зенитных управляемых ракет с ЗРК С-300 и 1 крылатую ракету наземного базирования "Искандер-М" по объектам гражданской инфраструктуры Запорожья.

Отмечается, что украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 30 ударных дронов.

Кроме того, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На фронте произошло 40 боевых столкновений: ситуация в регионах

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиаудары по Янжуловке и Леоновке Черниговской области и Казачьей Лопани на Харьковщине. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Карповичи Черниговской области; Кондратовка, Бруски, Басовка, Локня, Миропольское, Юнаковка, Бачевск, Степное Сумской области, а также Ивашки, Рожковичи, Гурьев Казачок, Уды, Марьино, Высокая Яруга, Мороховец, Терновая, Гатище, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Амбарное, Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Колодезно Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Дворичная, Западное, Кисловка и Берестово на Харьковщине.

На Лиманском направлении россияне проводили наступательные действия в направлении Кременная – Ямполевка. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки Донецкой области. Нанес авиаудары по населенным пунктам Хромово и Белая Гора. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия в Авдеевке. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Марьинки. В то же время обстреляли Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Острое, Прасковьевка, Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Сторожево, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Макаровка Донецкой области, Новоданиловка, Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Казацкое, Одраднокаменка и Херсон.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Нескучное, Макаровка, Сторожево, Времевка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Шляховое, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Приднепровское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Велетенское, Херсон, Днепровское, Кизомис Херсон в Николаевской области.

Силы обороны поразили районы сосредоточения оккупантов, 3 станции РЭБ и 18 артподразделений россиян

За сутки украинские военные нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян и 3 - по зенитно-ракетным комплексам. Также украинские защитники уничтожили 4 разведывательных БПЛА.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники, 3 станции РЭБ, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 6 важных объектов противника.

  • Ночью на 20 июня россияне снова атаковали Украину: прилеты по коммуникациям и фермерскому хозяйству зафиксировали в Запорожье, во Львове было попадание в объект критической инфраструктуры, произошел пожар. На Киевщине ПВО работала по вражеским объектам, сбила около 20 дронов.
Украина
Россия
Волинь
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
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