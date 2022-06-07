Оккупанты приступили к демонтажу сине-желтой стелы "Мариуполь" на въезде в город
Рашистские захватчики демонтируют стелу "Мариуполь" на въезде в город. Ранее российские вандалы уже испоганили указатель надписями – названиями незаконных вооруженных формирований
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупанты начали демонтаж стелы "Мариуполь" на въезде со стороны Мангуша. Раздражают их сине-желтые цвета и украинский язык. Не могут накормить и напоить людей, не хватает техники на разбор завалов и времени на захоронения по-человечески, но демонтаж - это святое . Россия – это разрушение и мародерство", – отметил Андрющенко.
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