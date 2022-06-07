Оккупанты приступили к демонтажу сине-желтой стелы "Мариуполь" на въезде в город

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты начали демонтаж стелы "Мариуполь" на въезде со стороны Мангуша. Раздражают их сине-желтые цвета и украинский язык. Не могут накормить и напоить людей, не хватает техники на разбор завалов и времени на захоронения по-человечески, но демонтаж - это святое . Россия – это разрушение и мародерство", – отметил Андрющенко.

Напомним, Мариуполю грозят десятки тысяч смертей от эпидемии холеры, оккупанты начали закрывать захваченный город на карантин.

В оккупированном Мариуполе длинные очереди за гумпомощью, люди теряют сознание.

Оккупанты решили присвоить отделение Укрпочты в Мариуполе

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb